Hombre asesina a golpes a su esposa en Caracas

Caracas.- Dos golpizas, que sufrió a manos de su esposo, mataron a Stefany Andreina Torres Mundarain, de 30 años de edad. Los hechos ocurrieron el miércoles y el viernes de la semana pasada en el sector La Alcabala, ubicado en la carretera vieja Petare-Guarenas. Los ataques le ocasionaron dos hemorragias internas, según se detalló en el informe forense.

La joven laboraba como cajera en un supermercado de Los Ruices; era madre de tres niños de 12, 9 y 5 años, los más pequeños hijos de su pareja, Junior Jesús Guerra. El hombre es actualmente buscado por autoridades policiales por causarle las lesiones que le ocasionaron la muerte.

Sus tres hijos presenciaron la primera discusión que sostuvieron el miércoles. Un familiar del hombre los encerró en una habitación para que no vieran el episodio. Sin embargo, luego de que cesaron los gritos, los niños corrieron a buscar a su mamá y la hallaron con sangre en el rostro.

«Ella les dijo que no tenía nada, que se quedaran tranquilos. Sus discusiones eran porque él tenía otra mujer, pero no se quería ir de la casa. En enero él la golpeó y la acompañamos a denunciarlo, lo detuvieron por violencia de género y lesiones, pero no lo dejaron preso, sino bajo régimen de presentación», relató a El Pitazo una familiar de la joven asesinada.

El viernes, Junior Jesús la volvió a golpear, en esa ocasión, la dejó inconsciente. Él mismo llamó a su familia para decirle que no sabía qué le había pasado. «Cuando la llevamos al hospital ya no podía hablar, no le salían las palabras, tampoco podía abrir los ojos, estaba demasiado mal y a las horas murió», relató su pariente.

Sus familiares describieron a la víctima como una mujer dedicada a sus tres hijos y a compartir con sus allegados. Pidieron justicia y que se capture al responsable.

Glorimar Fernández

