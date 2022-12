Madre denuncia que el dueño de las tiendas Da+Co secuestró a su hija de 1 año

Una mujer, identificada en las redes como Meyvy, denunció que su expareja Jonathan Ibarah, dueño de la cadena de tiendas de electrodomésticos Da+Co, se llevó de forma irregular a su hija y aseguró que el sujeto solo le permite visitarla rodeada de guardaespaldas armados y de una niñera.

«El 12 de septiembre, el papá de mi hija se llevó a mi hija, aprovechándose de que yo me encontraba 15 días fuera del país, por medio de una medida anticipada que le dieron en dos días. Él alegó que mi mamá estaba enferma y que no sabía en qué condiciones se encontraba la niña, cosa que es totalmente falsa», dijo Meyvy en un video publicado en Instagram.

Afirmó que hay fotos que evidenciarían que Ibarah con su familia iban a su casa a visitar a la niña. Agregó asimismo que se opuso a la medida tres días después de que el padre se llevó a su hija y solicitó al tribunal que le hicieran las pruebas pertinentes a su madre de las supuestas enfermedades que el hombre alegó, pero la jueza se negó.

«Aún así, la juez le mantuvo la custodia a él, alegando que yo había abandonado a mi hija. De esto han pasado tres meses, el primer mes no me la dejaban ver, luego de que me la dejan ver es con escoltas armados y una niñera; mi hijo tiene que presenciar armas para poder ver a su hermana; a mi mamá no la dejan ingresar ya porque un día yo decidí grabar las condiciones en cómo se llevaban a mi hija llorando», denunció.