México | AMLO descarta reconocimiento a nueva Presidenta de Perú porque “no existe en la diplomacia mexicana”

TEXTO Carlos Montesinos @calesmont

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó reconocer a Dina Boluarte como nueva Presidenta de Perú tras la destitución de Pedro Castillo argumentando que tal concepto “no existe en la diplomacia mexicana”. Esto al confirmar que las relaciones con el país se encuentran suspendidas dado que no hay normalidad política y hay fuertes protestas.

“Para bien y para mal, no existe en México lo del reconocimiento a ningún Gobierno extranjero. Lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar los acontecimientos que se están presentando, unirnos con otros países para buscar una salida democrática sin violación de derechos humanos al conflicto del Perú”, dijo en su conferencia matutina.

Como el canciller Marcelo Ebrard adelantó ayer, el primer mandatario insistió en que “lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana, es contrario a nuestros principios de política exterior”. Si bien en en la misma conferencia se dio lectura al comunicado conjunto en el que se pide respetar el resultado con el que Castillo fue electo Presidente de Perú.

De igual manera, informó que las relaciones diplomáticas “está en pausa, en espera de lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática”. Sobre la razón de esta pausa, explicó que “no hay normalidad política en Perú. No se trata de decir ‘va a haber relaciones’, está la gente en la calle. Que también, dicho sea de paso, no se informa. Los medios no informan”.

Reclamando que si las protestas se realizaran en Venezuela, Cuba, Nicaragua o incluso México tendrían una gran cobertura mediática, agregó que el comunicado conjunto emitido ayer con Argentina, Colombia y Bolivia también sirvió para “expresar nuestra solidaridad con el pueblo hermano del Perú, que no debe ser víctima de represión”.

RGH