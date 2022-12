Adamari López “destapó la olla” sobre su ruptura con Toni Costa

La presentadora de televisión Adamari López confesó las razones de su ruptura con el bailarín Toni Costa, con quien mantuvo una relación por más de diez años, hasta que en mayo de 2021 decidieron separarse.

Al anunciar el fin de su relación, ambos dejaron claro que su prioridad era el bienestar de su pequeña hija Alaïa, un tema del que recientemente la también actriz se sinceró como nunca en el programa Hoy día.

“No podía estar en una relación que no era saludable para mí. No podía darle ese ejemplo a mi hija”, expresó la puertorriqueña a la conductora Lourdes Stephen.

Foto- Cortesía

En medio de la conversación, Adamari López reveló que su expareja mostró un patrón de comportamiento que ella no podía tolerar, debido a que, no le parecía que su primogénita recibía un buen ejemplo.

“Había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija… y que a lo mejor cumplió el tiempo que tenía que cumplir, me dio el regalo más grande que pude haber tenido que es mi hija y se lo agradezco mucho”, explicó López.

La presentadora de Hoy día también agregó que su pequeña recibe la atención de un psicólogo para que pueda comprender la situación, y que, si en algún momento de su vida ella quiere saber la razón de la separación de sus padres, se lo explicará todo, pues asegura que siempre le dice la verdad.

“Creo que fue fuerte al principio, creo que ningún niño quiere ver a sus papás separados y Alaïa ha demostrado mucha madurez”, afirmó Adamari