Adele declaró su admiración por Messi en pleno show

La cantante británica Adele protagonizó un momento que se volvió viral en las redes sociales, durante una de sus presentaciones que ha ofrecido en los últimos días, en Las Vegas, Estados Unidos.

El pasado fin de semana, la cantautora que ha conquistado al mundo con su voz, compartió su felicidad por la clasificación de Argentina a semifinales en el Mundial Qatar 2022 y reveló su admiración por uno de los futbolistas más acamados del mundo, Lionel Messi.

En la previa de uno de sus shows, la intérprete de Someone Like You fue abordada por uno de los asistentes al evento, quien aprovechó para pedirle a la artista que se tomara una fotografía con él.

“¿Eres de Argentina? Gracias a Dios ganaron en los penales hoy”, le comentó Adele al fanático, al referirse al partido en el que la albiceleste superó a Países Bajos por 3-4 tras haber empatado 2-2.

Luego de esto, la británica le dijo al hombre, entre risas, que se tomaran la foto rápido, debido a que, si más fanáticos veían el momento, tendría que tomarse fotos con todos y estaba a pocos minutos de comenzar a cantar. “Rápido, que tengo un concierto que dar”.Posterior a la emoción del momento y al concretar saludos entre sus fans, Adele expresó su amor por el 10 argentino justo antes de comenzar el concierto, al exclamar: “¡Te amo, Messi, te amo!”