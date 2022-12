Chile | Orquesta Sinfónica de Antofagasta despide su temporada de los 60 años con «Navidad Pop»

Llegamos al final de la temporada con que la Orquesta Sinfónica de Antofagasta conmemoró sus 60 años de existencia. Y como es tradición, el concierto final estará dedicado a la Navidad, para que grandes y jóvenes puedan disfrutar en conjunto del trabajo de la una de las más longevas orquestas del país.

“Navidad Pop” se titula el espectáculo presentado por Escondida | BHP, y el nombre se refiere a como la música navideña ha sido parte del mundo de la música popular, a través de los álbumes navideños.

Este evento será gratuito este viernes 16 de diciembre, a las 20 horas, en el Teatro Municipal, previa inscripción en a contar del miércoles 14 en www.culturaantofagasta.cl

Participarán como invitados los cantantes Omar Duk y Luna Cordero, quien es ya una habitual colaboradora de la orquesta para repertorios populares. Los arreglos pertenecen a Dalibor Yutronic, y la dirección estará a cargo del maestro titular Christian Baeza.

El repertorio conjugará clásicos universales, como “Jingle Bells”, “El Tamborilero” y el infaltable “Noche de Paz”, con canciones más modernas provenientes de los discos navideños de artistas pop, como Mariah Carey (“All I Want for Christmas is You”) y Ariana Grande (“Santa Tell Me”). Está última, de 2014, no tiene una década de existencia.

Este concierto será transmitido además de manera digital por las redes sociales de Cultura Antofagasta.