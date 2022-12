EEUU | EE.UU. impone sanciones contra narcotraficante dominicano José Calderón Rijo

El Gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones contra el narcotraficante dominicano José Calderón Rijo, alias «la Araña», por su implicación en el tráfico internacional de drogas.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, dijo en un comunicado que Calderón Rijo «lidera una de las organizaciones criminales más significativas de República Dominicana, que supone una gran amenaza de tráfico de drogas para la región del Caribe y EE.UU».

