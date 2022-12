Esposa de Jonathan Moly responde a quienes critican su aspecto físico

Tras ser acribillada en redes sociales por su cuerpo de embarazada, la esposa de Jonathan Moly, Andrea Villaroel, recientemente, decidió responderle a quienes se han encargado de criticarla durante su dulce espera de su segundo retoño.

A través de sus historias de Instagram, la modelo criolla compartió con sus seguidores que hace algunos días le tocó leer un comentario negativo de una internauta que reprocho su barriga.

“¿Estás comiendo mucho o está ya reteniendo mucho líquido? No se te reconoce mucho en esta foto”, expresó una usuaria de la red social de la camarita.

Ante esto, Andrea Villaroel defendió a “capa y espada” su figura, ya que durante la gestación las mujeres presentan varios cambios físicos.

“Las 2 cosas amiga, estoy embarazada. Voy a expresar el mensaje de la amiga para explicarle por si no saben, que cuando una mujer está embarazada sube de peso, retiene líquido y pasan muchas otras cosas. Pero bueno, a mi no me afectan esos comentarios, yo no sé si lo hizo con buena o mala intención, tampoco estoy respondiendo de una manera mal, solo estoy respondiendo que es algo normal de una embarazada”, dijo la esposa de Jonathan Moly.