Horóscopo del 14 de diciembre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este miércoles 14 de diciembre de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Te estás preocupando por el paso del tiempo y cómo podría afectar a tu pareja. Sin embargo, lo estas viendo de una manera muy negativa, puesto le está ayudando a fortalecerse ya conocer un poco más de la vida, por lo que esta cuestión les ayudará a ambos a crecer tanto como pareja como individualmente. Es un buen día para dejar atrás esas prácticas que solo han sido un lastre, y apropiarse de aquello que en los demás ha sido un verdadero triunfo. Este es un buen día para que te mires al espejo y te reconozcas en toda tu plenitud.

Te has mantenido con un misticismo a lo largo de tu vida, pero dicha situación pueden meterte en problemas con tu pareja, ya que piensa que le estás ocultando algo y no parará hasta que le digas algo, por lo que debes hablar con ella y decirle que respete esa manera de ser y tu espacio. Necesitas una mayor precisión en tu contabilidad. La generación de la riqueza es enemiga de la ambigüedad. Tienes que cuidar muy bien en donde pisas el día de hoy, así como tu postura y el peso que cargas. Debes cuidar en extremo tu esqueleto y músculos.

Es un buen momento para que cierres un ciclo con una persona del pasado, pues eso sólo está haciendo que dejes de vivir el presente que te trae muchas sorpresas en lo que respecta al amor, por lo que debes de trabajar en dejar el ayer y dejarlo como un simple aprendizaje. No es buena idea seguir apegado a creencias que te eximen de tu propio cuidado. No dejes que la idea de que otra persona o un poder fuera de este mundo va a ser por ti todo lo que no haces tú mismo.

De acuerdo con Mhoni Vidente, el amor debe ser una lucha compartida, y no la escisión de dos voluntades. Cuando el ejército se resquebraja en sus filas, la derrota no está muy lejana. Por ello hay que mantenerse unidos. Hay que seguir los consejos que se te van a ofrecer el día de hoy. Debes reconocer la autoridad de quien los brinda, y ponerlos en práctica de inmediato.Hay que separar lo que se puede renovar (tu entusiasmo, tu optimismo, tus ganas de aprender…) de lo que debe ser desechado. Entre ellos los malos hábitos y la negatividad.

Es un buen momento para que entiendas que la libertad es parte fundamental del amor y de una relación, por lo que no debes forzar a tu pareja en tomar una decisión en base a lo que creas conveniente, el tiene derecho de tomar sus propias decisiones dentro y fuera de la conexión. Las apuestas solo deben hacerse cuando hay alguna posibilidad de triunfo. Las tendencias no te favorecen en este día en lo que tiene que ver con los juegos de azar y con el riesgo. Hay que sacudir a cuerpo hasta el punto de que recuerde que está vivo.

Te han comenzado a preocupar algunos comentarios que te dicen que tu relación pende de un hilo. Sin embargo, ellos no conocen el detrás de la relación, por lo que el futuro de la conexión no depende de lo que digan los demás sino de lo que ustedes sienten y quieren. Para atraer la salud, y nunca perderla, los astros recomiendan las velas blancas, las hojas secas en un saquito, las monedas de plata y plantas vivas.

Para que una relación funcione no hay fórmula ni reglas que seguir, sino mucho aprendizaje, tolerancia y sobre todo imaginación para sacar que la conexión perdure, además de que ambas partes deben poner empeño para salir adelante. Hay ojos que te observan, y no son del todo benevolentes. Así que debes cuidar cada paso y cada acción.Esperan que des algo que, sencillamente, ni tú ni nadie está en posición de dar. Donde no hay compasión ni empatía, no puede haber buenos términos.

De acuerdo con Mhoni Vidente, esas sospechas que tienes sobre la conducta de tu pareja, ya puedes desecharlas. Es mejor que evites confrontaciones y te olvides del tema. Hoy debes hacerte el firme propósito de ahorrar, pues en el futuro puede haber un tiempo de vacas flacas, en el que tendrás que recurrir a lo que ahora guardes para enfrentar la emergencia. Ten cuidado con el viento o con el calor. Ten precaución, en suma, con el clima. Sueles aventurarte al exterior sin abrigarte.

El número 1 será tu guía en el amor, para todos los solteros que están en búsqueda de esa persona especial y para aquellos que se encuentran en una relación, ya que los ayudará a encontrar esa paz que tanto han buscado en días recientes. No pongas en manos de terceros esta decisión. Es un riesgo y es una apuesta que puede ser muy rentable. Las ilusiones son buenas hasta cierto punto, pues como los espejismos en el desierto, nos animan a seguir, a dar lo mejor y a resistir.

La buena comunicación es la base para mantener estable una relación, ya que si no dices lo que te molesta y sólo te dedicas a pelear, esta situación provocará que sólo desgasten lo bueno de la conexión y como consecuencia se termine rápido lo que hay entre los dos. Es un buen día para desatar el entusiasmo. Hay que perderse entre la gente y entre el trajín de las cosas. Esa es la manera de reconectar con el mundo. Justo lo que necesitas: sentirte de nuevo como el centro de tu propia vida.

Mhoni Vidente aconseja que hay que dar un paso atrás en esa decisión que habían tomado. Es de sabios cambiar de opinión. No es el momento de llevar a cabo esa inversión ni de cambiar sus estilos de vida. No confíes en aquellos que lo tienen todo muy claro. Suele tratarse de persona que no han comprendido del todo las situaciones, y no han evaluado las ventajas y desventajas de sus métodos. Este día debes vestir de rojo, y rodearte de ese color. Es la gama que necesitas para potenciar tu aura y fortalecer tus campos energéticos.

Necesitas tener un espacio a solas sin estar detrás de tu pareja, ya que parece que le estás robando oxígeno, no todo lo deben de hacer juntos por lo que debe haber momento donde estén solos y puedan reflexionar sobre su vida. El esfuerzo es siempre la respuesta. Debes dejar de lado las preocupaciones que te inmovilizan y te hacen perder el pie. Los síntomas no son lo que importa, sino las causas. Solo atender esas pequeñas molestias va a ocultar esas llamadas de atención que tu cuerpo te hace.