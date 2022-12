Las finanzas de Binance despiertan preocupación entre los inversores

Tras la quiebra de FTX, los esfuerzos de Binance por mejorar la transparencia de sus reservas también dejaron al descubierto señales de alarma relacionadas con sus finanzas, según los especialistas contables y financieros consultados por The Wall Street Journal.

En el último mes, la mayor bolsa de criptodivisas del mundo ha hecho públicos detalles sobre las direcciones de sus monederos. Ha contratado a la empresa auditora internacional Mazars para preparar un «informe de prueba de reservas» que cubra una parte de sus activos y pasivos, incluyendo un pequeño conjunto de datos financieros.

«Cuando decimos prueba de reservas, nos referimos específicamente a aquellos activos que mantenemos en custodia para los usuarios», dice Binance en su sitio web. «Esto significa que estamos mostrando evidencia y prueba de que Binance tiene fondos que cubren todos los activos de nuestros usuarios 1:1, así como algunas reservas», añade.

Mazars hizo público el informe de auditoría sobre las reservas en bitcoines de Binance el 7 de diciembre. Para la empresa auditora, la criptobolsa posee control sobre 575.742,42 bitcoines pertenecientes a sus clientes, por un valor de 9.700 millones de dólares. Según los resultados, Binance estaba «avalada en un 101 %».

Es una «bandera roja»

Según los expertos, el informe publicado por Mazars no aporta confianza sobre las finanzas de la bolsa a los inversores, ya que carece de información relacionada con la calidad de los controles internos y la forma en que los sistemas de Binance liquidan los activos para cubrir los préstamos de margen.

Asimismo, otra señal de alarma planteada por las fuentes del periódico refiere a la falta de información sobre la estructura corporativa de Binance. De acuerdo con el informe, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, no pudo dar el nombre de la empresa matriz de Binance, ya que la bolsa de criptomonedas pasó por una reorganización corporativa durante casi dos años.

De acuerdo con Douglas Carmichael, profesor de contabilidad del Baruch College de Nueva York y ex auditor jefe del Consejo de Supervisión Contable de Empresas Públicas de EE.UU., los inversores no deberían estar satisfechos con el informe: «No creo que responda a todas las preguntas que se hace un inversor sobre la suficiencia de las garantías», indicó.

«El informe de ‘prueba de reserva’ de Binance no aborda la eficacia de los controles financieros internos, no expresa una opinión o conclusión de garantía y no responde por los números. Trabajé en la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. durante más de 18 años. Así es como yo defino bandera roja», comentó en Twitter John Reed Stark, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke y exjefe de la Oficina de Aplicación de la Ley en Internet de la SEC.

La criptobolsa también se vio obligada a suspender la retirada de USDC, la segunda ‘stablecoin’ por capitalización de mercado, con 43.000 millones de dólares, indicó este martes Changpeng Zhao, fundador y director de Binance. Según el empresario, la bolsa estaba registrando un aumento en la demanda de retirada de USDC. Sin embargo, destacó que el problema es temporal y que espera que las operaciones se reanuden una vez que abran los bancos en EE.UU. RT