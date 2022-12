Osmel Sousa “soltó prenda” sobre su controversial participación en LCDLF3

Tras confirmarse la participación de Osmel Sousa en La Casa de los Famosos 3, recientemente, El Zar de la Belleza soltó el yoyo sobre lo que no piensa tolerar en el reality show de Telemundo.

A través de una entrevista para el programa Hoy Día, el cubano conversó sobre su decisión de vivir bajo el mismo techo con varias celebridades para competir por los 200 mil dólares que obtendrá el ganador.

Asimismo, el exdirector del Miss Venezuela expresó que viene con “picante”, ya que desde que vio la segunda temporada quiso entrar para darlo todo.

“Para armar lío, no te preocupes que yo ahí no voy a pasar desapercibido”, dijo Osmel Sousa durante la conversación con la presentadora de televisión Adamari López.

Posteriormente, el empresario aclaró que no piensa tolerar muchas cosas de sus compañeros, ya que su forma de ser es correcta.

“La suciedad no me gusta, la vulgaridad no me gusta, no me gusta que la gente hable alto, hay muchas cosas que suceden allí que no entran dentro de mi forma de ser”, comentó Sousa.

Cabe destacar que, La Casa de los Famosos 3 se estrenará el 17 de enero del 2023, reality show en el que también estarán Paty Navidad, Aylín Mujica, Arturo Carmona y Juan Rivera.