Actor Henry Cavill dejará de interpretar a Superman de DC Comics

El actor británico Henry Cavill ha sido despedido de su papel de Superman dos meses después de anunciar su gran regreso a las pantallas. Este abrupto adiós se produce en medio de una reorganización masiva en Warner Bros y de la contratación de los nuevos responsables de la saga, James Gunn y Peter Safran.

En octubre de 2022, Gunn y Sagan fueron nombrados copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios, supervisando proyectos de cine, televisión y animación. Gunn lleva los aspectos creativos y Safran la parte comercial de la división. Ambos asumieron sus cargos el 1 de noviembre de 2022. Y eso ha sido la puntilla para Cavill.

El actor ha recurrido a Instagram este miércoles para revelar la noticia a sus 22,9 millones de seguidores de que no volverá como Superman en la pantalla.

«Acabo de reunirme con James Gunn y Peter Safran y me temo que tengo malas noticias. Después de todo, no regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación (de Gunn y Safran), esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. Respeto que James y Peter tengan un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas».