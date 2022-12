Colombia Gustavo Bolívar dice no a Alcaldía de Bogotá, a no ser, que Petro se lo pida

El Pacto Histórico se encuentra en la búsqueda de los líderes políticos que los representarán en las elecciones locales para octubre del 2023.

Una de las plazas más apetecidas es la Alcaldía de Bogotá, el cual es el segundo cargo más importante del país, luego de la Presidencia de la República.

Hasta ahora hay muchas versiones sobre quién será el posible aspirante del petrismo que se le medirá para el próximo año, hablando sobre posibles renuncias al Congreso de algunos parlamentarios del Pacto Histórico.

Uno de los senadores que más suena para este cargo es Gustavo Bolívar, quien hace poco tiempo anunció que abandonará su curul para regresar a sus proyectos personales.

Pero, el dirigente político afirmó que por ahora no hace parte de la lista de interesados para la Alcaldía de Bogotá.

Pues Bolívar asegura que no le trasnocha competir por ese cargo, eso sí, a no ser que el presidente Gustavo Petro se lo pida.

“No me seduce, salvo que me cojan y me ahorquen y de repente me den una orden del grupo, pero a mí no me gusta hoy la Alcaldía. En este momento le puedo decir que no me interesa, pero como digo, es política, tengo jefes y no sé qué pasa de aquí para allá, pero a mí no me gusta mucho”, indicó.

