EEUU | Latinos denuncian en EE.UU. millonario fraude de empresa de criptomonedas

Familias hispanas denunciaron este miércoles en Houston que fueron víctimas de un fraude millonario por parte de una empresa de criptomonedas que les prometía altas ganancias a cambio de invertir miles de dólares como parte de un esquema piramidal en varias ciudades de EE.UU.

Detallaron que fueron contactados por la empresa CryptoFX LLC a través de una «academia de inversiones» donde dictaban clases y daban asesoría para luego reclutarlos con el entramado de que alcanzarían un buen rendimiento de su dinero en poco tiempo.

«Son historias desgarradoras de personas que gastaron sus ahorros y hasta empeñaron sus propiedades y negocios en algunos casos a través de un contrato en inglés que no entendían», sostuvo en entrevista Alaín Cisneros, activista de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL).

Latino families say they were scammed out of millions by a Houston-based crypto company Houston resident Iliana Calles said she and her family gave about $100,000 to CryptoFX after being told that their investment would mean big returns.https://t.co/GxrznxHNSf

— FIEL Houston 🦋 (@FIELHouston) December 14, 2022