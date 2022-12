El Trombonista Alfonso Pineda reformula el género urbano con el álbum «Gracias a ti»

El trombonista Alfonso Pineda, formado en El Sistema Nacional de Orquestas, luego de disfrutar del éxito que han tenido los sencillo promocionales que ha venido lanzando durante 2022, siendo “Bebe” el último y más sonado, decide poner en el mercado su primera producción discográfica de larga duración titulada “Gracias a Ti” y que desde este 15 de diciembre ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales. El propio autor lo describe como “un álbum de música urbana con muchas fusiones de diferentes géneros como reggaeton, merengue, bachata, R & B, trap entre otros”.

Gracias a Ti contó con un excelente equipo de productores e ingenieros de sonido como Juan Carlos Campo, Elvis Bunnetta y Luis Flores. Además del propio Alfonso Pineda como vocalista principal y trombonista, participaron los cantantes Werner Eduardo Peña Lecuna, Julio Landaeta, Julio Barreto y Elvis Bunnetta. También dejaron su huella el trompetista Luis Enrique Flores Gómez, el trombonista Cristopher Vito Loiacono Barraes, los saxofonistas Rafael Enrique Pineda Graterón y Anna Castro, en el bajo Yoiner Rafael Mujica López, y finalmente en el piano y percusión Elías Alejandro Mujica López. Las letras de las canciones fueron escritas por Jenny Lecuna junto a Alfonso Pineda.

Escucha “Gracias a ti” en las diferentes plataformas accediendo a través del siguiente link: https://jenalfmusic.fanlink.to/graciasati

En relación al proceso de composición de los temas del disco, Pineda comenta que “fue creativo, muy bonito e interesante, al cual dediqué muchas horas de estudio y análisis musical del género, ya que yo vengo de formación sinfónica y del género urbano no conocía mucho. Como productor, soy de las personas que me gustan las fusiones y los experimentos, pero para poder romper los paradigmas tienes que conocer muy bien las aguas donde navegas, porque si no terminaras perdido y frustrado”.

Formado musicalmente desde temprana edad en los núcleos del Sistema Nacional de Orquestas de Yaracuy y Barquisimeto, “Alfonso Trombón” como lo conocen en el mundo artístico, formó parte del Ensamble de Metales de Barquisimeto y también tocó con la banda de ska, Dr. No, que estuvo nominada en los premios Pepsi en 2019. Fue integrante de la Orquesta Mafia Non Star, con la cual realizó giras por Venezuela y Colombia. Es Licenciado en Música, mención de Ejecución Instrumental (Trombón) en la Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado (UCLA) y obtuvo el título de “Especialista en Audio” en el Instituto Universitario de Tecnología del Audio.

“Gracias a Ti nace primeramente para dar gracias a Dios por darnos esta oportunidad de poder hacer los que nos gusta y por todos está personas que han creído en mí de una manera u otra, que han aportado un granito de arena para llevar a cabo todo este proyecto y hacerlo llegar a los oídos del público”, explicó Alfonso Pineda quien una vez más apuesta al género urbano, pero hecho con rigor académico y alto nivel musical, contando con varios músicos y voces profesionales.

Prensa Cresta Metálica

Alfonso Pineada en las redes sociales:

https://www.instagram.com/alfonso_trombon/

https://www.youtube.com/channel/UCFLjRb1rFwxbN04nylUKpnQ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086146197118