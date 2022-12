Margarita | 600 familias sin Cantv en Villas de San Antonio por robo de cables

Unas 600 familias están sin Cantv en Villas de San Antonio en la isla de Margarita por el robo de los cables.

Esta situación afecta a los vecinos de esta comunidad del municipio García, quienes quedaron sin internet y telefonía fija.

Los residentes comentan que tiene 20 días sin CANTV en Villas de San Antonio, una situación que los afecta ya que no pueden trabajar desde casa.

«El internet es fundamental para muchos de nosotros, ya que trabajamos desde casa. No es posible que se roben esos cables y sobre todo un ex funcionario de CANTV», dijo Linda López.

Explicaron que el sujeto ya está tras las rejas, pero que aún las cuadrillas de la empresa de telefonía no se presentan a solventar.

Asimismo, lamentan que deban seguir pagando el recibo a pesar de que están sin CANTV en Villas de San Antonio. «Llamamos a poner el reclamo y no hacen nada. Tememos que si no alzamos nuestra voces quedemos como muchas comunidades en la entidad que están sin servicio hace años», dijo López.

Por otro lado, una vecina quien tiene un amigo dentro de la empresa le comentó que la reparación no ha sido posible por las lluvias.

«Supuestamente venían en estos días, pero por las lluvias se ha retrasado todo. Ellos no trabajan con electricidad, entonces por que no vienen si lo que tienen es que conestar unos cables. Además, hace tres días no cae una gota», dijo José Salazar.

Los vecinos que están sin CANTV en Villas de San Antonio realizaron una colecta para la logística de los trabajadores de la empresa. «No estamos obligados a darles nada, porque pagamos por un servicio, pero es una forma de apoyarlos. Sabemos que ganan muy mal», resaltó Salazar.

Todos Ahora