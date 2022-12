Perú | Adiós a Henry Cavill como Superman

La estrella de Superman que todos querían volver a ver como protagonista de El hombre de acero no lo será. Henry Cavill no volverá a llevar la famosa capa roja. Se especula que entre los posibles reemplazos de Cavill se encuentran Jacob Elordi o Logan Lerman.

Tras su enorme popularidad y a pesar de que solo algunas semanas atrás regresó como Clark Kent en la escena post-créditos de “Black Adam”. El motivo de su ausencia sería de que ahora la película se trataría sobre un joven Superman, por lo que, ya no se contaría con Cavill.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. No regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciará mi regreso en octubre”. “Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, fueron las palabras del popular Sherlock Holmes, a través de una publicación de Instagram.

Sin embargo, el co – director ejecutivo de DC Studios, James Gunn, mencionó que de todos modos, la reunión se dio en muy buenos términos con Henry. «Somos muy fans y hemos hablado de un buen número de posibilidades de trabajar juntos en el futuro», agregó.

