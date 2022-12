Último pago de aguinaldos generará nueva presión en precio del dólar

1509394

El economista Luis Oliveros pronosticó este jueves, 15 de diciembre, que para los próximas días se vivirá una nueva presión en el precio del dólar, debido al último pago fraccionado de los aguinaldos en la administración pública.

A través de su cuenta en Twitter, el especialista detalló que este «nuevo modelo económico del gobierno lo hizo aguas desde agosto, demostrando que no era sostenible».

El primer pago de los aguinaldos se realizó el pasado 5 de octubre, el segundo fue el 2 noviembre, y el tercero fue depositado el pasado 30 de noviembre. De acuerdo con el cronograma que manejan los empleados de la administración pública, la última parte debía ser cancelada este jueves, 15 de diciembre.

En este sentido, prosiguió Oliveros que desde el mes de agosto el bolívar ha perdido más de 60% de su valor. Solo en la primera semana de diciembre el dólar registró un incremento de más de 30%.

El economista recordó que este 2022, cuando se evidenció una disminución de la inflación y el crecimiento económico se proyectó en más de 10%, «el año pudo terminar con expectativas muy positivas». Sin embargo, «está finalizando lleno de dudas e incertidumbre de cara al 2023».

Moneda sin valor ante el dólar

Luis Olivares insistió en que la economía del país necesita cambios profundos y estructurales y sobre todo redefinir el rol del bolívar. «Nuevamente fracasaron los intentos gubernamentales por revivir la demanda de la moneda nacional», sostuvo.

A su juicio, profundizar «la dolarización sería la vía más idónea» para la estabilización y crecimiento de la economía. Destacó que el bolívar ya no es una moneda que genera confianza ni cumple con las funciones que debería tener. Insistir en darle protagonismo sería un error.

Esta opinión sobre el fracaso del gobierno de Nicolás Maduro en mantener el bolívar es semejante a la que ofreció el pasado 10 de diciembre el economista José Guerra.

«El bolívar es una moneda inservible porque debería tener unos roles fundamentales de los que carece. El primer rol es el intercambio, y ya en Venezuela más de la mitad de sus habitantes pagan en dólares por distintos canales. El segundo rol es para denominar los precios, lo cual se descartó con una lista de 40 productos de la Sundee (Superintendencia Nacional para la defensa de los Derechos Socioeconómicos) que están publicados en dólares. El tercer rol es como una forma de ahorro, lo que ningún venezolano puede hacer», dijo en ese momento Guerra.

Por ello, el economista Oliveros recalcó que ponerle trabas a la dolarización para no rendirse ante el imperialismo norteamericano no deja avanzar a la economía. «La soberanía no está en tener moneda propia, está en ofrecerle calidad de vida a la población, en generar incentivos correctos, en trabajar para bajar la pobreza, el hambre y ayudar a la gente», concluyó.

Madelen Rocio Simó SulbaránEconomía

