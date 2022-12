▷ Héctor Mantilla: Va a terminar el año con una tormenta perfecta en la economía #16Dic

«Yo le pregunto a mis colegas Luis Vicente León, Asdrúbal Oliveros y a los demás que venían diciendo que ya esto se había acomodado, que se vislumbra un crecimiento económico porque había sido dominada la hiperinflación, y otras cosas por el estilo, si de verdad se había logrado una mejoría, ¿cómo es que no se mantuvo en el tiempo?».

La desafiante pregunta es formulada por el doctor Héctor Mantilla, docente universitario e investigador en la ciencia económica, quien en declaraciones suministradas a El Impulso, ha venido insistiendo en que el gobierno no acierta en ninguna de las medidas que toma.

Nuevamente, en esta ocasión, recurre a los conceptos económicos para referirse a lo que está sucediendo en estos días, cuando los precios de los artículos de primera necesidad se han disparado en forma imparable y la gente está pegando el grito en el cielo porque el dinero, muy escaso que percibe, no le alcanza para comprar lo necesario.

Uno de los conceptos más importantes de la economía, para que ésta funcione normalmente es la certidumbre, explica. Al contrario, cuando existe una incertidumbre total, en este caso sobre lo que pudiera pasar con el tipo de cambio, que está devaluando al signo monetario nacional en forma importante, sencillamente el comerciante tiende a tomar la decisión más extrema posible.

La mayoría de la gente no entiende que el que vende siempre quiere hacerlo al precio más alto, mientras el que compra trata de que el precio sea el más bajo, y en esa puja, que es el mercado, se fija el precio. Entonces, cuando no hay certeza de lo que pueda pasar, los precios suben.

El gobierno, que es responsable de lo que está sucediendo, repite continuamente que todo es culpa de las sanciones, de que existe una guerra económica conducida por los Estados Unidos y, en fin, de que no puede hacer nada.

He venido diciendo que lo vital en la economía es la confianza, prosiguió. Si no existe un nivel de confianza en los que toman las decisiones públicas, entonces, se nos presenta una situación muy difícil.

Va a terminar este año con una tormenta perfecta en la economía del país: no hay certeza en lo que va a pasar, no hay confianza en los actores que toman las decisiones en materia económica y, en consecuencia, cada quien tiende a tomar las medidas más extremas posibles.

Fue en este punto en que el doctor Mantilla formuló la pregunta a sus colegas economistas que habían declarado, públicamente.

Luego comentó: Señores, aquí lo que está pasando, estaba cantado. De que aquí venía un colapso por el tipo de cambio. Y está vivita y coleando la inflación.

El repunte que se registró en el año 2021 fue muy pequeño y se debió en mayor medida al petróleo, subrayó. Si hubo una mejora tiene que ser perdurable en el tiempo, pero no hubo ninguna mejoría cuando se ha vuelto a la misma.

El doctor Mantilla advirtió que cualquier medida económica que se tome tiene que contar con un nivel de inversiones importantes. Y estas son: divisas que vengan del exterior o de venezolanos que tengan su dinero afuera y lo traigan aquí para invertir. No de esa comiquita de bodegones o de algo que en verdad no pueda llamarse inversión.

Insiste el doctor Mantilla en señalar que si no hay confianza y, lamentablemente, este es un gobierno que no genera confianza, sino que está culpando a todos los demás de lo que está pasando, no va a mejorar la economía.

Y, enfáticamente, dijo que sus colegas lo que hicieron fue echar la mitad del cuento.

