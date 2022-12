EEUU | Inmigrantes graduados logran posgrado en mayor proporción que nacidos en EEUU

Los inmigrantes con estudios superiores en Estados Unidos son más propensos a lograr títulos avanzados, a graduarse en áreas de ciencias, tecnología, matemáticas y salud, y a obtener ingresos más altos que los universitarios diplomados nacidos en el país, según un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI).

De acuerdo con el estudio, muchos inmigrantes tienen «tasas de participación en la fuerza laboral, ingresos y calidad del empleo que se aproximan, y en algunos casos exceden, las de los nativos».

El MPI analizó los datos de raza y etnia de los adultos graduados de universidades y colegios, con edades entre 25 y 65 años en los años 2012, 2014 y 2017, comparando inmigrantes y personas nacidas en Estados Unidos.

Yet immigrant college grads don’t always see the same occupational gains as their US-born peers, in part because of lower literacy skills: They are more likely to be overeducated for the jobs they hold

Check out our latest researchhttps://t.co/QKexWZPiTS pic.twitter.com/rMdF8HtV6L

— MigrationPolicy Inst (@MigrationPolicy) December 15, 2022