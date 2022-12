Hannelly Quintero metió su “cucharón” en la sopa de Mawad y Aleska Génesis

La modelo venezolana Hannelly Quintero metió su cuchara en la picante sopa de Miguel Mawad y Aleska Génesis, tras opinar acerca de la polémica que protagonizan recientemente los criollos.

“Los dos deberían de estar presos. Así se da ejemplo de que ninguno es víctima, ambos decidieron y permitieron todo lo vivido”, comentó la reina de belleza en una conversación de Aleska Genesis.

Asimismo, agregó Hannelly: “Mujeres este es el ejemplo de que la ambición no puede estar por encima de nosotras mismas, hombres este es el ejemplo que por más bellezas que busquen, no llenas tus vacíos, el dejo de maltratar a su esposa e hijos y se fue con Aleska, ella nunca dejó ser ella, el nunca dejo de ser él, y como el tiempo pone todo en su lugar así terminaron, no se han matado porque no han podido”.

“El mejor ejemplo para sus seguidores y en honor a la justicia, es que el juez dicte orden de captura para ambos y así podremos hablar y seguir defendiendo la igualdad, inclusión y derechos humanos”, concluyo la Miss Mundo 2008 con su crítica.

Cabe destacar, que no es la primera vez que la Hannelly asoma sus narices en controversias que no la involucran, recientemente dio su opinión acerca del supuesto fraude de la organización del Miss Venezuela.