Lo que le hizo Vanessa Senior a una fans tras subirla a la tarima

Una vez más la influencer y humorista venezolana, Vanessa Senior encendió las redes sociales y esta oportunidad al montar un video en sus redes sociales en donde la vemos en uno de sus shows en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira subiendo a una fanática al escenario muy parecida a su exnovia, Djane Nany.

Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la criolla colgó un material audiovisual en el cual la vemos con esta mujer, poniéndole las manos en su pecho, robándole un beso y hasta haciéndole un baile.

No dudo de aprovechar el momento para hacer escándalo en la descripción del post con lo que ocurrió, pues en la descripción mencionó unas palabras.

‘’Esto es lo que pasa en Incidencias denuna noche cuando Miruska me pone las feromonas de @teprovocaonline que siempre me acompañan y viene @ceperojuancarlos y me graba. Pd! Esto pasó en San Cristobal, y pueden ver que esa muchacha asi como los dos tipos de los Roques, abusaron MIO! Permiso’’, indicó Senior.

Síguenos en nuestro Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora