México | Más detalles sobre el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva

El periodista Ciro Gomez Leyva dio más información sobre el atentado que sufrió en la noche del jueves en la Ciudad de México, donde fue abordado por dos sujetos que se movían en una motocicleta disparando contra de su camioneta en el sur de la metrópoli.

El periodista se presentó este viernes en la mañana en las instalaciones de Grupo Radio Fórmula para dar inicio con su noticiero como todos los días, llamado “Por la mañana”.

Ciro Gómez relató que tras terminar su programa nocturno en Imagen Televisión, se dirigía a su casa para descansar, al dar vuelta por la calle Hortensia y después en Tecoyotitla fue donde notó que el auto que iba adelante de él empezó a bajar la velocidad.

Al poco tiempo comenzó a escuchar un par de detonaciones, en ese momento se volteó y pudo observar a las personas que lo atacaban.

El periodista narró que no pudo continuar el trayecto a su casa, ya que en el vehículo donde iba empezó a tener problemas para avanzar, ante tal hecho recordó que muy cerca del lugar vivía el líder del PRI, Manzo Fabio Beltrones.

Al llegar a la privada donde vive el político, Ciro les explicó a los guardias de seguridad lo que le sucedió y de inmediato le brindaron toda la atención necesaria para que presentara la denuncia correspondiente, además confirmó que recibió una llamada por parte de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de CDMX.

Ciro Gómez Leyva señaló que la camioneta blindada que le salvó la vida del ataque armado que tuvo el jueves, es un vehículo blindado el cual le fue proporcionado por Imagen Televisión en el 2017, cuando recibió una amenaza tras publicar una serie de reportajes sobre el Reclusorio Norte.

Señaló que desde ese momento los dueños de la compañía Imagen Televisión querían ponerle escolta y no solo darle un auto blindado, pero en esa ocasión él se negó, por lo cual solo acepto quedarse con el automóvil blindado.

Cabe señalar que tras lo sucedido el periodista ya cuenta con escolta por parte de las autoridades, mientras se realizan las averiguaciones correspondientes a los hechos para dar con los responsables.

Mencionó que todo apunta que nunca se trató de un secuestro o robo, era un intento de homicidio, ya que en ningún momento trataron de quitarle la camioneta; solo comenzaron a dispara en repetidas ocaciones.

“No era un robo, evidentemente no era un intento de secuestro, todo indica que alguien me quiso matar anoche, yo no sé quién era, no tengo ninguna amenaza, nadie me había amenazado, no tengo pleito con ningún vecino, no tengo una deuda que no haya pagado”, explicó.