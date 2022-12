México | Tras eliminar cláusula de vida eterna, Morena y aliados avalan reforma electoral; la regresan al Senado

Luego de que los grupos parlamentarios del PVEM y del PT retiraron la cláusula de vida eterna que los beneficiaba, el pleno de la Cámara de Diputados avaló el Plan B de la reforma electoral hora y media horas antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones.

Debido al cambio, la reforma, que se aprobó con 262 votos y 217 en contra del PAN, PRI, PRD y MC, se regresó al Senado de la República para que, a su vez lo avale, lo cual ocurriría hasta el siguiente periodo de sesiones, que inicia el primero de febrero de 2023 o en un periodo extraordinario.

Asimismo, se aprobó un acuerdo por el que se autoriza al Senado de la República para remita al Ejecutivo el decreto de la ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley de Partidos Políticos; dela Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral solo con lo aprobado por ambas Cámaras.

Este fue el único cambio realizado por los diputados a la minuta que les remitió el Senado de la República con 20 modificaciones. La propuesta de modificación fue presentada por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde, Carlos Puente.

La cláusula de vida eterna atoró por más de cinco horas la sesión en el recinto de San Lázaro, pues a media hora de que había iniciado se tuvo que decretar un receso a petición de Morena, luego de que el Ejecutivo Federal amagó con vetarla si no se eliminaba.

“Nosotros no tenemos ninguna necesidad de que nos estén diciendo, difamando de que necesitamos una cláusula de vida eterna, la vamos a retirar y los que no les va a gustar es a la coalición opositora; ellos sí la demandan para poder construir una coalición. Unos la piden, otras la requieren y otros les urgen, porque allá están los que van a desaparecer. No vamos a permitir que nos sigan difamando. No es extorsión ni chantaje”, expresó el panista Puentes Salas.

A la tribuna subió el panista Jorge Arturo Espadas a responder a Carlos Puente. “Hemos escuchado a personas que cambian de partido más que de ropa interior. Cuatro cinco partidos y vienen aquí rasgarse las vestiduras. Cuatro o cinco partidos y hay otro orador que viene a decir que sí, pero no y que no, pero si, que es muy bueno lo que lo propone pero que lo va a retirar”, dijo en referencia también al petista Benjamín Robles Montoya.

Durante la discusión los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y el PAN presentaron dos mociones suspensivas que fueron rechazadas por la mayoría de Morena y sus aliados.

La perredista Elizabeth Pérez Valdez, denunció que la reforma electoral crea un sistema frágil y vulnerable que no podrá garantizar la instalación de casillas, elimina multas para la doble filiación, modifica lo relativo a actos anticipados de campaña, deja en el desamparo a los trabajadores el INE y abre la posibilidad de que un violentador sea gobernador.

Cynthia López Castro, del PRI, al subir a tribuna dijo que no deja de ser irónico que quienes llegaron al poder mediante una transición pacífica, garantizada por un árbitro electoral, hoy lo quieran desacreditar y lo quieran eliminar.

PIDE CREEL A CORTE ACELEREN CONTROVERSIAS

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, dijo se presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se le pedirá a ésta que les dé prioridad y celeridad.

“Todo esto es inconstitucional, atenta directamente contra el artículo 41 de la Constitución que establece, con toda claridad, las funciones constitucionales del Instituto Nacional Electoral, y esto pues traerá como consecuencia de manera inmediata el presentar las distintas Acciones de Inconstitucionalidad que, hoy reitero, se van a presentar, y se le va a pedir a la Suprema Corte de Justicia que actúe con diligencia y con prioridad, porque es un tema que no puede esperar, no puede quedarse en inventario de la Suprema Corte de Justicia, tendrá que actuar”.

La reforma debilita al INE debido a que lo compacta; desparece el Servicio Profesional y permite los actos anticipados de campaña, elimina las multas para la doble afiliación.

Luego de que se dio entrada a una iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil, se turnó al Ejecutivo Federal.

Posteriormente el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda, dio por concluido el periodo de sesiones y los diputados procedieron a entonar el Himno Nacional.