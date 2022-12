Ninel Conde podría tener nuevo jujú

La cantante y actriz Ninel Conde podría terminar el 2022 de la mejor manera, no solo por llegar a un acuerdo con su ex Giovanni Medina sobre la crianza de su hijo, también porque al parecer tiene un nuevo amor.

Resulta que, recientemente la mexicana fue captada muy bien acompañada del que podría ser su pechugo, mientras paseaba por las calles de Miami, según afirmaron los conductores del programa Hoy día.

En la serie de imágenes que captaron de Conde, también se puede ver a la mujer en las playas de Miami con el misterioso hombre, con el que tenía una gran cercanía y hasta le hizo un masaje mientras ella estaba acostada.

Por otra parte, en un encuentro con Chisme no like, «El bombón asesino» fue cuestionada sobre su vida amorosa y la artista aseguró que no estaba entre sus planes iniciar una relación, pues la mayoría carecían de ciertas virtudes.

“No hay, unos tienen una cosa, pero no tienen otra. Los que tienen una, no tienen la otra y luego no tienen nada”, declaró Ninel Conde.

“Me volví muy exigente, pero creo que es mejor ¿no? Después cada cosa que pasa, cada cosa que me salen”, agregó la actriz al referirse a las parejas con las que ha estado.

Cabe recordar, que Ninel tuvo una vida tormentosa con el padre de su hijo, y posteriormente con su último esposo el empresario Larry Ramos, quien está prófugo de la justicia tras ser acusado de fraude.