¡Polémica! Las razones que dio Aleska Génesis para hacerle brujería a Miguel Mawad

La modelo venezolana Aleska Génesis volvió nuevamente a tocar el polémico tema de la brujería y su pelea con su ex, el empresario Miguel Mawad.

Luego de confesar a sus seguidores que ha estado atravesando problemas difíciles, y ahora padece de alopecia producto del estrés que ha venido sobrellevando los últimos meses, Aleska decidió soltar un poco sus cargas contando a sus seguidores su versión de los hechos sobre sus problemas personas con Miguel y el video viral de ella haciendo brujería.

Por este motivo, Aleska añadió mediante sus historias de Instagram «En el momento donde estaba más DESESPERADA buscando cualquier posibilidad de que este abusador me dejara en PAZ, una AMIGA en quien yo confiaba muchísimo me propuso y me insistió en ver a una BRUJA para ver si de alguna u otra manera paralizamos el daño que esta persona me estaba haciendo ya que él creen en eso y lo practica».

Seguidamente, comentó que nunca le hizo brujería a Nicky Jam y que el reggaetonero entro al tema de conversación por motivos sanos, recomendados por la vidente «Para que me ayudara y me protegiera de este abusador y tenía sentido porque mientras estuvo con él, aquel PSICÓPATA jamás intentó hacer daño».

Por último, aseguró que esta amiga que le recomendó Mawad confabula en su contra junto a su ex, y grabó los videos con la bruja con la intención de hacerle daño, concluyendo «Ni vale la pena mencionarla, cayó tan bajo y yo también caí tan bajo».

