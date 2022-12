Colombia [VIDEO] Senadoras de la oposición se unieron para demandar la ley de ‘Paz Total’

Un grupo de congresistas de la oposición radicó una demanda de inconstitucionalidad, con la que buscan que se declare inexequible la ley de «paz total».

Las senadoras María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, fueron las voceras encargadas de explicar que en dicha norma se desconocen los derechos de las víctimas y favorece a los victimarios.

Para la senadora Holguín, esta ley tiene tres vicios insubsanables de procedimiento e inconstitucionales, ya que no se tuvo el concepto del Consejo Superior de Política Criminal, no tiene consecutividad y según ella, no respeta el derecho a la igualdad de las víctimas.

Por su lado, la senadora Valencia dijo que el Gobierno de Petro está usando indebidamente las facultades de la ley, poniendo como ejemplo la liberación de los jóvenes de Primera Línea.

Para la senadora Cabal, la ley de ‘paz total’, vulnera completamente lo que es el eje axial de la Constitución Política Colombia y termina beneficiando a ‘criminales’, refiriéndose a los acuerdos pactados de ‘La Habana’.

Junto con las senadoras @PaolaHolguin y @PalomaValenciaL, radicamos demanda de inconstitucionalidad para que la Corte declare inexequible la Ley de “paz total”, que desconoce los derechos de las víctimas y favorece a los victimarios.#SoyOpositor pic.twitter.com/ljgvWqXVt5 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 17, 2022

Vea más noticias de Política.

.fb-background-color {

background: #ffffff !important;

}

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {

width: 100% !important;

}





Por: 30 Minutos

Autor: Alison Rodriguez

Fecha de publicación: 2022-12-17 17:57:05

Fuente