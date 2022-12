Conseturismo aspira colaborar en políticas para sensibilización del turismo venezolano

El vicepresidente de Conseturismo, Reinaldo Pulido, explicó que el país enfrenta un momento muy difícil en cuanto a servicios públicos ya que los mismos son intermitentes.

En una entrevista para Fedecámaras Radio, dijo que hay zonas del país que pasan más de ocho horas sin energía eléctrica y muchas veces cuando intenta retornar lo hace solo en una fase.

“Es decir se tiene la corriente, para atender algunas de las necesidades, pero claramente no todas las de la posada y las del hotel, entre otras”, señaló.

Asimismo, afirmó que no hay forma de hacer el turismo competitivo, si no hay servicios públicos. Aún no se tiene información clara del porqué Venezuela no termina de conectar con Colombia, ya que es el mercado principal, sin embargo, para la primera semana de diciembre 62% de los encuestados, aseguran que ha sido muy escasa las mejoras en conectividad, incluyendo Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Caracas, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia.

Fuente: Fedecámaras Radio