EEUU | Biden firma la ley que extiende el presupuesto y evita un cierre de Gobierno

El presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó este viernes la ley aprobada anoche por el Congreso para extender una semana más el presupuesto del Gobierno y evitar un cierre de la Administración.

La Casa Blanca anunció en un comunicado que Biden había estampado su firma en la ley, con lo que entra automáticamente en vigor.

At the start of our Administration, we inherited multiple historic crises and with narrow margins in Congress.

But we worked fast. Now, jobs and wages are up and inflation and gas prices are coming down. We can see our economic plan working.

— President Biden (@POTUS) December 16, 2022