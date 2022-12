España | «Qué gran cagada. No hay excusas, ni justificaciones, no puede volver a pasar»

Este viernes tuvo lugar la gran fiesta de KOI, el club de eSports de Ibai Llanos que cumplía cumplía un año y lo celebrara con un gran evento en el que se completaba la fusión con Rogue y se anunciaban sus equipos de League of Legends y VALORANT. Además, se presentaba la web y la camiseta y se anunciaban nuevos streamers. Pero lo que iba a ser una fiesta acabó en una pesadilla porque las redes ardieron tras conocer a uno de los nuevos creadores de contenido a quien se le encontraron insultos graves a compañeros y numerosos comentarios machistas.

Ajromantto, Isawela y KuroOG subieron al escenario después de que Ibai dijera sus nombres y Twitter se convirtió en una catarata de críticas a los tres fichajes, después de estudiar sus perfiles. El que más polémica generó fue Antonio José, a quien se le encontraron insultos graves a gente como Auron o JuanSGuarnizo e incluso a KOI, además de numerosos comentarios machistas, algo intolerable.

Qué gran cagada lo de hoy. Me siento muy responsable. No hay excusas, ni justificaciones. Esto no puede volver a ocurrir. Tenemos que trabajar con más tienpo y calma. Aprenderemos para el futuro, estoy seguro.

Os actualizaremos sobre el proceso de selección en los próximos días.

— Ibai (@IbaiLlanos) December 17, 2022