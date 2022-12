Colombia Rifirrafe en Twitter entre senador y excongresista

A poco más de 10 meses para que se realicen las elecciones locales y departamentales donde se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores y diputados en todo el país, los rifirrafes políticos están subiendo de nivel en las redes sociales. Twitter parece ser la favorita para los encontrones de los políticos.

Gustavo Bolívar, uno de los alfiles del Pacto Histórico, al parecer, cansado de lo que el considera falacias, ha dedicado un buen rato de sus días para responder a quienes trinan atacando sus labores, sus gestiones o las del gobierno del presidente Gustavo Petro y para ello se ha valido del hashtag “#OTRAMENTIRA” para responder a sus adversarios.

Uno de los últimos encontrones corrió por cuenta de un trino de la excongresista por el Centro Democrático Margarita Restrepo, quien encendió la hoguera con un trino en el que manifestó que “muchos de los que apoyaron a la izquierda radical Colombiana. Se (sic) están arrepintiendo, en 4 meses se dieron cuenta del daño irreparable que le hicieron al país. Pero es de valientes aceptar y aprender de esos errores”.

El actual senador Bolívar no se aguantó y respondió casi de inmediato por la misma vía en la que señaló: “#OTRAMENTIRA. Si Petro fue elegido con el 50.4% de los votos y hoy tiene entre 55 y 64% de aceptación (según varios sondeos), no solo nadie se ha arrepentido de elegir a Petro sino que mucha gente embaucada por la derecha ha empezado a quererlo. Las cifras no mienten.”

El senador remató la seguidilla de trinos planteando el siguiente interrogante “Uribistas: ¿Cuánto tiempo más necesitan para entender que perdieron las elecciones? ¿Por qué no criticaron q a embajadas fueran el asesino de Eudaldo Díaz, el dueño de la finca con 3 laboratorios de cocaína, la suegra de De la Espriella, el hermano de Paloma, el corrupto Ordóñez?” (sic), trino este último que desató una oleada de respuestas a favor y en contra del congresista.

Este apenas es el desayuno de lo que se espera sean los candentes 10 meses del 2023 donde se elegirán los representantes populares locales y departamentales y en el que los políticos más renombrados serán aliados y columnas vertebrales para muchos de los candidatos.

