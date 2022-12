España | «A Messi habría que guardarle el ’10’ para el próximo Mundial»

Lionel Scaloni atendió a los medios de comunicación tras proclamarse campeón del mundo con Argentina en una final para la historia frente a Francia. El seleccionador de al albiceleste se sienta en la mesa de Bilardo y Menotti, como únicos entrenadores argentinos que han ganado un Mundial.

¿Qué siente?

«Ahora estoy más tranquilo. Me queda el mal sabor de boca de poder haberlo ganado en 90 minutos y la sensación ahora la mejor. No estaba en mis planes ser campeón del mundo, pero lo somos y lo más importante es que somos justos vencedores».

Un balance

«Es bueno. Tendríamos que haber ganado en los 90, luego en la prórroga y el espíritu es no darse nunca por vencido. Lo seguimos intentando, como el día de Holanda, y se nos dio».

Argentina

«Lo que yo vengo diciendo en las ruedas de prensa y no voy a cambiar, es que estos jugadores juegan para la gente. Aquí no hay egos, todos tiran para el mismo lado y es para el país. No hay orgullo más grande que ese. Han ganado porque han entendido lo que había que hacer dentro de la cancha. Hoy fuimos campeones merecidamente, hicimos un partido completísimo».

El fútbol sudamericano

«Las selecciones sudamericanas son de primer nivel. Se malinterpretan las palabras de Mbappé porque juega con compañeros sudamericanos y lo entiende muy bien. Por una cosa u la otra, Sudamérica no tenía un título, pero no era por el nivel. Hay que interpretar las palabras y no entrar en polémicas».

El futuro

«Vamos a Argentina a festejar».

Superioridad

«Los jugadores supieron quién jugaba una hora y media antes. Por la izquierda, con Di María, hicimos la mayoría de ocasiones. Entendieron muy bien el partido. También el trabajo de De Paul y Enzo. En la menos pensada nos hicieron los goles. Lo más importante es como afrontaron el partido. Eran el campeón del mundo».

Palabras al equipo

«Siempre hay optimismo. El equipo estaba jugando bien y por dos situaciones nos empatan. Tras empatarte en los 90 vino la prórroga. En los penaltis lo mismo. Sabíamos que Emiliano animaba a sus compañeros y teníamos muchos jugadores que decían que querían tirar. El Dibu nos dijo que iba a parar dos».

Messi

«Habría que guardarle un lugar para el próximo Mundial. Si son 26 da igual guardarle la ’10’. No tiene ninguna cuenta pendiente si es que la tenía, que para mí nunca la tuvo. Fue un placer entrenarle. Lo que transmite no lo he visto nunca y eso está buenísimo».

Un equipo campeón

«Uno va construyendo el equipo y va viendo cosas. La sensación es que se estaba formando un gran grupo y son los mejores. Sólo teníamos que elegir. Hoy he visto jugadores que no han estado en la convocatoria festejando. Es difícil que te pueda ir mal cuando uno ve estas cosas».

Festejos

«Antes del partido no quería saber nada, pero iremos a festejar. Estoy abierto a lo que digan los jugadores, pero la gente merece ver a sus compañeros».

Objetivos

«Seguiré mejorando, veré este partido y miraré porque no lo cerramos antes. Siempre se busca mejorar».

Bilardo y Menotti

«No me siento en la misma mesa, ellos tienen una carrera y marcaron una época. Hoy me vale con que la gente esté contenta. Sólo es un partido de fútbol, pero para Argentina es algo más. Tienen que entender que las cosas pueden salir mal, pero el mensaje es que disfruten, que los problemas seguirán, pero que son un poco más felices».

Conversación con Messi

«Con Messi hablé un ratito antes de recibir el premio. Yo en San Juán le llamé para hablar con él antes de que se fuera a París porque lo que sentía iba a ser muy difícil. La gente estaba muy entusiasmada y la decepción podía ser grande, pero me dijo ‘no importante, hay que seguir e intentarlo’. Eso me ayudó mucho. Con su respuesta me di cuenta de que había algo que se estaba haciendo bien».

Maradona

«Ahora me acuerdo que no está, sino pensaba que estaba acá. Por suerte pudimos ganar una copa muy soñada y que merecíamos. Desde arriba habrá disfrutado».

Cuerpo técnico

«Me cuesta hablar en singular. Hay que agradecérselo a todo el cuerpo técnico. Ellos forman parte de todo esto, aunque los más grandes son los jugadores. Tenemos algo de mérito, pero el más grande de todos es de ellos».

Los que no estaban

«Me arrepiento de no haber traído un listado porque me hubiera gustado nombrarlos a todos. Alguno merecía estar aquí. El mensaje es que sigan porque Argentina no te permite que te duermas. Hay que agradecerles que hayan venido, se han pagado un avión y es buenísimo».

Un entrenador campeón

«El cuerpo técnico tenía claro cómo teníamos que jugar. En los primeros meses lo hicimos de otra manera porque lo interpretamos así. El equipo empieza a jugar a otra cosa a partir de 2019. Messi juega la pelota y necesita sentirse cómodo y los compañeros con él».

¿A quién se lo dedica?

«Me acuerdo de mis viejos. Soy lo que soy gracias a ellos. Están bien y espero que se sientan orgullosos del hijo que tienen. También a mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi familia y a todo mi pueblo, que sé que no puede festejar porque están atravesando un momento difícil».