Winston Vallenilla me acosaba sexualmente

La actriz venezolana, Marianela González aseguró que sufrió acoso sexual por parte del tambien actor y animador Winston Vallenilla cuando protagonizaron la telenovela ‘’Por todo lo alto’’, de Radio Caracas Televisión (RCTV).

Desde un comienzo González se negó a hablar del tema en el programa ‘’Cómo vivir en pareja y no morir en el intento’’, que cuelgan semana a semana en su canal oficial en la plataforma de YouTube la pareja de actores criollos Juliet Lima y Arturo de los Ríos, pero seguidamente dio detalles de lo que ocurrió hace casi 20 años.

«Él sí me mandó a echar de RCTV. (Me odiaba) porque no me pudo comer y el tipo no pudo con eso y su arrechera no fue normal», alegó.

Comentó que el acoso que habría sufrido por parte de Vallenilla ocurrió durante la grabación de la novela y que incluso llegó a escribirle después de las grabaciones para «ofrecerle» unos besos: «Teníamos escenas de besos y no besábamos, yo me iba, me montaba en el carro y me mandaba mensajes: ‘qué ricos esos besos, quiero más. ¿Sí o no?’».

Con un tono de ironía lo mandaba a preguntarle a su novia, la también actriz Marlene de Andrade: «Pero además era como acosador y se me quedaba viendo. Y todo el mundo ‘marica, no te quedes sola’. Antiprofesional era todo lo que hacía él en esa novela. Yo lo superé».

González también alegó que terminó en terapia porque salía del estudio de grabación al camerino a llorar: «Era muy fuerte. La gente dirá: ‘es que no había química’. ¡Claro que no había química».

