Chile | Cumplió «el sueño del pibe»: Conoce al relator antofagastino que emitió la final del Mundial en transmisión nacional

Este domingo el mundo se paralizó para vivir la final de Qatar 2022 y TVN se sumó a la fiebre mundialera con una transmisión digital a cargo del gran Pedro Carcuro, junto a Mauricio Pinilla, Yamila Reyna y un joven relator antofagastino: Guillermo Santibáñez, más conocido como Memo Del Gol.

El periodista de 28 años, nacido y criado en La Perla del Norte, cumplió “El Sueño del Pibe” y transmitió toda la campaña de Argentina en la Copa Del Mundo. Pero la señal estatal además preparó un programa especial para la final entre la albiceleste y Francia.

“Cuando me comentaron que transmitiría con Pedro Carcuro, no lo podía creer. Mi familia, que siempre me ha apoyado, se emocionó mucho. Él es un referente del relato y periodismo deportivo en nuestro país. Realmente me siento honrado. Todo este mundial ha sido muy especial para mí. Siento que es un reconocimiento a mis 8 años relatando fútbol profesionalmente en diferentes medios como Radio Bío-Bío, Radio Santiago,

medios digitales, y por supuesto para mi querida Antofagasta en Radio Centro, Madero, EAH, entre otros.”, afirmó Memo del Gol.

Respecto a la experiencia, el comunicador antofagastino sostuvo que “estoy muy agradecido de Pedro. Conversamos mucho, fue muy generoso en enseñarme y compartir transmisión conmigo. Lo conocía de la universidad, y realmente es un caballero, se

acordaba de mí”.

Carcuro, por su parte, vibró con el encuentro: “Uno cuenta este partido y no se lo cree, es pura ficción. Digámoslo bien: le gana a la ficción de aquí a Penco, es impresionante. Esto es puro drama, es puro fútbol, es pura emoción”.

“Hemos vivido con Memo Santibáñez uno de los momentos históricos del deporte mundial en materia de emoción. (…) El deporte nos ha regalado otro diamante, un diamante perfectamente tallado por los artistas del suspenso que se instalaron para construir un libreto perfecto. Argentina y Francia protagonistas de una jornada memorable, gracias a

todos los que estuvieron en la cancha, gracias al fútbol”, manifestó emocionado el periodista deportivo en la transmisión de TVN.

La dupla Carcuro – Santibáñez logró grandes métricas digitales, alcanzado miles de usuarios conectados a la transmisión: “El apoyo de la gente fue fantástico, con Memo nos sentimos vinculados con aquellos que nos escribían a cada rato. Lo hemos pasado muy bien en esta transmisión para las distintas plataformas de TVN. Bonito aporte para entregar una cara más de esta final del campeonato mundial de fútbol”.