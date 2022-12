Chyno Miranda reaparece con imagen renovada

Con una nueva imagen y mejor semblante, Jesús Alberto «Chyno» Miranda habló por primera vez de todo lo que ha vivido tras estar más de un año alejado de la vida pública y de los escenarios.

El intérprete de Mi niña bonita concedió una entrevista al empresario venezolano Irrael Gómez, quien siguió muy de cerca su traslado desde el albergue Tía Panchita hasta la clínica El Cedral, en la ciudad de Caracas.

Ahora, cuando ya ha pasado un mes de aquel momento, Chyno Miranda reconoció sus excesos, aseguró que está listo para regresar a los escenarios, seguir haciendo música y hasta tener más hijos.

Chyno asegura que está renovado

«Estoy contento de estar aquí. Desde hace año y medio no daba entrevista. Me siento un hombre nuevo, mucho más cerca de Dios, de mi familia y de mis seres queridos. Fue un año duro, bastante difícil, de reflexión y de reencontrarme conmigo mismo», manifestó.

El cantante de reguetón fue sacado del centro de rehabilitación Tía Panchita, con una orden judicial, por supuestamente recibir malos tratos del personal médico que allí labora.

«Tía Panchita fue un lugar en el que estuve por 11 meses, vi lo malo y lo bueno de la vida, pero viví cosas bastante difíciles ahí. Muchos momentos perturbadores; me separaron de mis seres queridos», afirmó y reiteró que llegó a ese lugar en contra de su voluntad.

«Yo vine a Venezuela a finales de diciembre de 2021 con la intención de casarme con Astrid Falcón, no para ser recluido. Me sedaron el 22 de diciembre en mi casa, en Venezuela, y me llevaron al Tía Panchita», recordó.

El cantante reconoció que sí tuvo muchos excesos en su vida, pero que actualmente está bien y planea retomar su carrera, que comenzó junto a la agrupación juvenil Calle Ciega.

«Estoy bien, mis amores. Este es un mensaje de agradecimiento. Estoy bien, nunca he estado mal, nunca he estado loco, en ningún momento. Estoy perfecto, puedo cantar y hacer muchas cosas, voy a hacer un concierto cuando salga. Prepárense, que lo que viene es Chyno para rato», dijo.

Adelantó que ya tiene varios sencillos en colaboración con otros artistas, como Servando Primera, y que le gustaría volver a cantar con su excompañero Miguel Ignacio, «Nacho», y en el Teresa Carreño.

Maltratado en Tía Panchita

Con una voz quebrada, el cantante también dio detalles sobre la experiencia que fue estar internado en Tía Panchita.

«Estuve separado de mi mamá durante 50 días. Me escapé tres veces, pero me agarraban y me sedaban. Usaron la fuerza muchas veces». Aseguró que también fue sometido a maltrato psicológico.

La vida del artista tuvo un giro inesperado en el año 2020, cuando fue diagnosticado con una encefalitis y con una neuropatía periférica, secuela del COVID-19. Desde entonces, su salud estuvo rodeada de completo hermetismo.

