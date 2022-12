España | ‘Exterior Noche’, la miniserie sobre el secuestro y asesinato de Aldo Moro que estrena Filmin el 20 de diciembre

Entre los estrenos de esta semana destaca en Filmin la miniserie Exterior Noche creada y dirigida por el cineasta Marco Bellocchio el martes 20 de diciembre. Una serie que reconstruye el secuestro y posterior asesinato del ex primer ministro Aldo Moro por parte de las Brigadas Rojas en 1978.

Este tema del secuestro y asesinato de Aldo Moro ya lo trató Marco Bellocchio en su conocida película Buenos días, noche (2003). Exterior Noche es una serie de solo episodios que por ahora ha ganado el Premio Innovación en la Narrativa en los Premios del Cine Europeo. A Bellocchio le conocemos por películas como El Traidor, Vincer o Sangre de mi sangre.

Desde otra perspectiva

Aldo Moro fue en dos ocasiones primer ministro de Italia y uno de los líderes de la Democracia Cristiana Italiana. El 16 de marzo de 1978 varios miembros de las Brigadas Rojas secuestraron a Moro y asesinaron a sus cinco escoltas en la Vía Fani en Roma. Moro iba a una sesión del congreso italiano en la que se iba a votar una moción de confianza de esta cámara sobre el nuevo gobierno encabezado por Giulio Andreotti. Casi tres meses después su cuerpo fue abandonado por los terroristas en el maletero de un coche en la Vía Caetani.

El conocido director italiano ha intentando explicar el asesinato de Moto desde otra perspectiva. Según ha explicado Bellocchio: «Se llama Exterior noche porque la narramos desde el exterior de la prisión de Moro. Contamos la historia de una serie de personajes que no estaban presentes en la primera película, como el Ministro del Interior, el Papa, su esposa y dos de los terroristas», explica Bellocchio.

La idea se le ocurrió a Bellocchio después de ver unas imágenes en televisión del político con su familia en la playa en el aniversario del asesinato de Moro. «Todos los historiadores políticos están de acuerdo en que el asesinato de Moro, combinado con el hecho de que no se negoció en ningún momento con las Brigadas Rojas para liberarlo, condujo a una crisis política sin precedentes», ha explicado el director italiano.

El reparto de Exterior Noche

El protagonista de esta serie es el actor Fabrizio Gifuni (El capital humano) que interpreta el papel de Aldo Moro. En el reparto de la serie están también actores tan conocidos como Toni Servillo (La gran belleza, Ariaferma, No mires atrás) y Margherita Buy (Mia madre).

Además, en Exterior Noche participan actores como Fabrizio Gifuni, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi, Bebo Storti o Fabrizio Contri, entre otros. Una de las grandes apuestas de Filmin en series para este año junto con In my skin, La lección, The Kindom, Todo lo que ama, Justicia o Autodefensa.