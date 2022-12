Google te ayudará a descifrar la letra de los médicos con IA

Google anunció en su conferencia anual en la India que está trabajando con farmacéuticos para descifrar la letra de los médicos. La función, que se implementará en Google Lens, permitirá a los usuarios hacer una foto de la receta o subir una desde la biblioteca de fotos.

Una vez procesada la imagen, la aplicación detectará los medicamentos mencionados en la nota, según mostró un ejecutivo de Google en una demostración. Se acabó el «creo que pone ibuprofeno», ahora por fin tendremos la certeza.

La empresa no ha comunicado cuándo tiene previsto poner a disposición del público esta nueva función. Google for India es el evento anual de la empresa en el mercado del sur de Asia, donde presenta docenas de novedades y no solo sobre Chrome.

La empresa también dijo que está trabajando en un modelo único y unificado para cubrir más de 100 idiomas indios, tanto para voz como para texto, con el fin de potenciar el viaje por Internet de los próximos millones de individuos en el mercado del sur de Asia.

India es un mercado clave para Google, que ha acumulado más de 500 millones de usuarios en el país. El crecimiento del país es tan grande (por encima de China en proyección de habitantes) que todas las tecnológicas han apostado en grande por este mercado.