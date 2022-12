Murió la Miss Venezuela de 1956, Blanca Heredia

La noticia fue confirmada por el historiador de misses Tonny Hidalgo con un comunicado en sus redes sociales

El pasado sábado 17 de diciembre la Miss Venezuela 1956, Blanca Heredia, falleció a los 88 años de edad en la ciudad de Caracas en horas de la madrugada. Hidalgo no reveló demasiados detalles sobre el deceso de la ex reina de belleza, sin embargo, la noticia provocó nostalgia en los internauts que no tardaron en dejar mensajes de condolencias para sus allegados y seres queridos, recordando con orgullo su reinado durante aquel tiempo.

«Otra reina en el cielo» escribió el historiador.

«Cumplo con el triste deber de informar que hoy 17 de diciembre, a la edad de 88 años, falleció en horas de la madrugada, en la Ciudad de Caracas, Blanca Heredia Osío, Miss Venezuela 1956» agregó.

Cabe recordar que la venezolana luego de haber sido coronada como Miss Venezuela y posteriormente, haber ido a representar al país en el Miss Universo dónde se posicionó entre las 15 semifinalistas, se dedicó a trabajar como bioanalista y contrajo matrimonio con el profesor Alonso Gamera el 25 de enero de 1958, con quién tuvo cuatro hijos.