Piden a las autoridades replantear problema de la Planta Los Cerritos al gobierno nacional

En Nueva Esparta crecen las denuncias por los problemas de saneamiento ambiental que existen por la paralización de las plantas de tratamiento, particularmente la Planta de Tratamiento de Aguas servidas de Los Cerritos en el municipio Maneiro.

Y en la búsqueda de incentivar a la autoridad local, estadal y a Hidrocaribe para que le planteen al gobierno nacional la crisis que representa la falla de esta planta, se ha unido un grupo de personas, entre ellas el Ingeniero Civil, Lucas Albornoz, quien dice que la situación envuelve y perjudica a todos los neoespartanos.

La planta Los Cerritos lleva más de siete años paralizada. Se inauguró en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, era un proyecto modelo a nivel nacional. Al poco tiempo de su activación, se puso en funcionamiento el sistema de bombeo para riego agrícola con el fin de disponer de agua para el regadío de las áreas verdes en las avenidas.

“En realidad todo está totalmente abandonado y la vegetación de las avenidas está también necesitando agua”, refirió Albornoz.



A esta planta llegaba aproximadamente el 70% de las aguas servidas de la región, provenientes de los municipios Maneiro, Mariño, Arismendi y parte de García.

En los terrenos de esta planta se dejan ver los rastros de la delincuencia. A simple vista se observan en los pisos, que ya están deteriorados, las marcas que dejan cuando se llevan las piezas de hierro que ponían a funcionar la planta. Las luminarias y el cable del tendido eléctrico ya no existen, pues el hurto acabó con todo.

El Ingeniero Civil, Lucas Albornoz, señala que el problema de la planta de tratamiento Los Cerritos, se circunscribe en la bahía de Pampatar porque el agua de la subestación de bombeo, cerca del Círculo Militar, pasaba a La Auyama y de allí a Los Cerritos, que está paralizada; es decir, no hay ningún tratamiento a las aguas, y las mismas se derraman en el mar de Pampatar.

En el mismo sentido, Miguel Serra, patrimonio cultural viviente y pescador, cuenta que en la bahía de Pampatar ha ido desapareciendo innumerable cantidad de especies marinas a raíz de la contaminación generada por las aguas que provienen de la estación de bombeo de la zona.

“Son animales de aguas puras y al contaminarse la playa esos seres tienden a morir o alejarse. Eso está pasando con las sardinas porque no solamente está vertiendo al mar aguas contaminadas con bacterias, sino que también está contaminándose con minerales”, enfatizó.



Por su parte, Marino Lunar, cronista del municipio Maneiro, menciona que la creación de la Planta de Tratamiento de Aguas servidas de Los Cerrito era una aspiración de los pueblos de Margarita, pero cuando comenzó a aumentar el número poblacional y la instauración de la zona franca y del puerto libre, la mayoría de los servicios comenzaron a colapsar.

“Los sistemas de cloacas internos en las poblaciones se saturaban y eran un problema constante sobre todo en tiempos de lluvias cuando se desbordaba el agua que llegaba por las tuberías y era un desastre y nosotros veíamos como una manera de salir de ese desastre que se nos construyera una planta de tratamiento como la que se hizo”, agregó.

Lunar subraya que la cultura de no mantenimiento a los bienes públicos fue lo que también condujo a la paralización de la planta, alegando que en el país prefieren construir de nuevo una obra antes que conservarla.



“Hay una contradicción, uno ve que hay una especie de tremendismo en la promoción que se está haciendo de la isla, esa declaratoria de zonas especiales para el turismo y entonces hay este contraste porque el problema de las plantas de tratamiento es en toda Margarita, sin olvidarse del tema de la basura”, recalcó.

Calculan que la inversión para para sanear y poner en funcionamiento toda la Planta de Tratamiento de Aguas servidas de Los Cerritos en el municipio Maneiro sea de unos 20 millones de dólares.