Ricardo Montaner reacciona ante el rostro de Índigo

Desde que nació la hija de la pareja de cantantes, conformada por Camilo y Evaluna, la parejita ha optado por no enseñar el rostro de su hija, que lleva por nombre Índigo y es por eso, que el pasado sábado 3 de diciembre de 2022, se filtró un video en el que efectivamente se veía la cara de la bebé.

Dicho video, fue compartido en la plataforma de TikTok por una fanática de Evaluna llamada Isabel, en donde capta a la pareja con su hija en un aeropuerto, en el que podemos ver a Camilo cargando a la bebé de casi ocho meses.

Ante esto, Ricardo Montaner reveló en el reality show ‘’Los Montaner’’, que al llegar a México celebraron el gran éxito que han tenido por su programa: «Muy contento, muy feliz porque como familia estamos celebrando. Para nosotros era muy importante venir a México a darles las gracias porque teníamos una expectativa para cumplir en 12 semanas, en 3 meses, y lo logramos en 6 días. Quiero que sepan que lo más importante de todo es que México se convirtió en el país que más horas de streaming consumieron de la serie».

En cuanto a la filtración de la cara de la hija de Evaluna y Camilo, aseguró que no tiene nada de malo que haya pasado eso: «No, no fueron paparazzi, fue un fan de Cami y Eva, no pasa nada, bueno, algún día tenía que pasar, pero no pasada nada la verdad a parte, gracias a Dios, es hermosa».