Venezolano en Argentina versionó el popular tema de la hinchada

Uno de los cánticos más populares que se han oído en este Mundial Qatar 2022 por la hinchada argentina, es el de “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar», un tema que pertenece al grupo liderado por La Mosca, y que se ha hecho viral en las redes sociales, y un venezolano versionó el tema en los últimos días.

El pasado martes, a propósito de este tan popular tema, un venezolano en Buenos Aires decidió versionar el tema, como festejo por la victoria de la selección Argentina y su pase a la final de la Copa del Mundo., y rápidamente el video se hizo viral en redes.

Su nombre es Óscar Martínez, y es venezolano, pero no solo le cambió la letra a la canción para sumarte a la pasión mundialista, sino como un homenaje y agradecimiento al país que ha recibido a tantos venezolanos y que les ha brindado oportunidades para sentirse como en casa.

Venezolanos en Argentina también viven la pasión mundialista

Tras compartir la nueva versión del famoso tema, Óscar no pensó que tuviera tanto alcance y muchos venezolanos se identificaran con la nueva letra. Ahora, su video es compartido en muchas cuentas en Instagram y usada por los venezolanos que residen en Argentina.

Y es que, la misma pasión que tiene por el humor y la creatividad, lo llevaron a cambiarle la letra positivamente al “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”.

El venezolano confesó que todo comenzó como una broma con un amigo argentino, pero justo antes del partido de Argentina ante Polonia, escribió la canción y la cantó varias veces y luego con la emoción del pase a la final, decidió grabar el video y hacer pública su versión de este tema.

¿Qué dice la letra del tema versionado por el venezolano en Argentina?

“La escribí desde el corazón, cómo nos sentimos los venezolanos atendidos por los argentinos y me pareció súper buena la frase de “no te lo voy a explicar porque no lo vas a entender”, que es lo que dice la canción original, pero me encantó porque son muchas las personas que creen que los argentinos son de lo peor y la verdad son demasiado hospitalarios con nosotros pero los que no viven aquí no lo van a entender“, insistió el venezolano.

La letra versionada por el venezolano dice: “En Argentina no nací… pero fue donde emigré…. Gente que me fascina y nos trata muy bien. No te lo voy voy a explicar… porque no vas a entender… que siendo Venezolano los juegos celebraré … .Y como en el Maracaná… pero este año en Qatar… Vamos vamos todos juntos a Ganar el Mundial….”.

La historia del venezolano que versionó el tema de Argentina y se hizo viral

No es primera vez que el venezolano hace este tipo de videos, pues su creatividad no para cuando de stand up comedy se trata, y así lo ha dejado ver en sus redes sociales. Aunque es administrador de profesión, lleva la comedia en la sangre.

Óscar es padre de dos hermosos hijos, y tiene cuatro años viviendo en Buenos Aires, Argentina, también junto a su esposa Nathaly Viteznik, quien trabajaba cada mañana en Globovisión como periodista.

“Hace un año y medio comencé a estudiar Stand Up y a presentarme en OPEN MIC. Me he presentado aquí y en Venezuela y es una locura cómo uno llega a la gente y se divierte“, contó Óscar Martínez en conversación con Es Reviral.

