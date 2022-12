▷ ¿Cambio climático empujará a venezolanos a la pobreza extrema? #20Dic

Trabajo de www.radiofeyalegrianoticias.com

El cambio climático ejerce efectos negativos en todo el planeta desde hace años. En Venezuela, podría ocasionar un mayor auge de la pobreza extrema en los próximos años y, de acuerdo con las proyecciones científicas, 200 mil venezolanos podrían ingresar a la población de pobreza extrema hasta el 2030.

Según el investigador Isaías Lescher, coordinador de un capítulo sobre impactos socioeconómicos, la causa del aumento de la pobreza extrema serán los daños producidos por el aumento de la temperatura y una alteración en la frecuencia de las precipitaciones, reseñan medios locales.

El científico mencionó al municipio Catatumbo en el estado Zulia, y el municipio Acevedo ubicado en el estado Miranda, pues ambos podrían sufrir las consecuencias más graves con el cambio climático, debido a la sequía proyectada.

La sequía que podría afectar a varias regiones del país desencadenaría un baja producción de cultivos como el arroz, maíz y otros rubros. La consecuencia directa sería la pérdida del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

La información proviene del “Segundo Reporte Académico del Cambio Climático”, el cual está en desarrollo, cuyos resultados definitivos serán presentados en el 2024. La investigación es liderada por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) de Venezuela.

Junto a la Academia, laboran 48 autores líderes y 13 investigadores contribuyentes que “ahora trabajan en una revisión exhaustiva sobre los datos, los modelos y los estudios científicos disponibles sobre el cambio climático en Venezuela”.

Venezuela sin información detallada sobre gases de efecto invernadero

“Si Venezuela no cuenta con el Inventario de Gases de Efecto Invernadero, no sabe cuánto emite y, por tanto, no se pueden definir medidas de mitigación adecuadas”, afirmó Alicia Villamizar, coordinadora del proyecto de Acfiman, durante la presentación en el Auditorio “Nohemí Irausquín” de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) de un avance de los primeros hallazgos de este reporte.

Villamizar explicó que poseer un Inventario de Gases de Efecto Invernadero es determinante para poder crear mecanismos efectivos para hacer frente a este fenómeno.

Por su parte, el físico Ismardo Bonalde, quien es el presidente de Acfiman, instó al Ejecutivo Nacional involucrar a los expertos sobre este tema: “Debemos insistir al Ejecutivo Nacional que debe involucrar a los expertos en este tema. Tenemos en Venezuela las personas con capacidad para hacerlo y es importante que se haga”.

¿Qué son los Gases de Efecto Invernadero (GEI)?

El significado de los gases de efecto invernadero (GEI) o gases de invernadero son los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como artificiales, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la tierra, la atmósfera y las nubes.

La existencia de una elevada cantidad de gases podría desestabilizar el medio ambiente, y la ausencia total del efecto invernadero podría convertir al planeta en un lugar difícil de habitar con 18°C bajo cero en lugar de la media actual de 15°C.

