▷ #Táchira | Reclaman por suspensión de abastecimiento de combustible a personal de la salud #20Dic

Desde el inicio de la pandemia en Venezuela, el abastecimiento de combustible en el estado Táchira ha sido dirigido de manera subsidiada a los sectores básicos, todos ellos manejados a través de un listado y el abastecimiento de combustible internacional al resto de los ciudadanos. En las últimas semanas la llegada de combustible ha disminuido, por lo que desde la gobernación se tomaron algunos criterios y lineamientos puntuales. Uno de ellos afecta al personal de la salud, quienes con sorpresa este lunes 19 de diciembre no pudieron surtir gasolina, por tal motivo realizaron una petición pública a las afueras del principal centro de salud de la región.

Nancy Gómez, licenciada en nutrición y dietética del hospital central de San Cristóbal, manifestó que sin el servicio de abastecimiento subsidiado todo su sueldo tendría que ser invertido en la movilización.

«Sacando cuenta a mi me surten combustible subsidiado cada 15 días en la institución, debo cumplir 6 o 7 horas diarias, yo vivo muy lejos de la ciudad, casi a media hora, y eso no es suficiente para mí, donde me cubren 30 litros quincenal, hoy fui porque me correspondía y no tenía como llegar aquí a la institución, y ¿cuál es mi sorpresa?, que no tenía gasolina por el hospital, sacando cuentas, los 30 litros que necesito es una quincena mía, ¿con qué voy a subsistir yo durante un mes si para yo venir a trabajar se me van más de 500 bolívares?, entonces no es justo», precisó.

Argumentó que el sector salud es una de las principales necesidades de los venezolanos, pero que de no solventar todas las peticiones del gremio, este quedará en zozobra porque no cuentan con las herramientas necesarias para poder movilizarse.

¿Cómo vamos a llegar, por lo menos yo que vivo fuera del casco de la ciudad?, a mi me cuesta a pesar de tener vehículo, ahora aquellas personas que son de Capacho de Rubio, de Palmira, ¿cómo pueden llegar?, ¿cómo pueden cubrir un horario de 6 u 8 horas y trabajar a veces hasta sin comida?, porque yo he visto compañeros míos que a veces no traen ni un desayuno para subsistir, y no tienen como ir y venir de sus hogares, algunos llegan con zapaticos rotos», enfatizó.

