▷ Tiziana Polesel: El sector del comercio y los servicios aspira a mantener un crecimiento sostenido en el 2023 #19Dic

En el sector del comercio y los servicios, aun cuando no se han alcanzado las metas que se tenían estimadas para noviembre y diciembre, si se ha registrado una mejoría con respecto al mismo período del año pasado, asegura la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Tiziana Polesel.

publicidad

Asegura que para este año no se tuvieron todas las restricciones que había el año pasado con la pandemia de COVID-19, dijo que este año comenzó muy bien, luego se ralentizó y en algunos casos se estancó y, por supuesto, el comercio aspira a poder recuperar esas ventas en este período.

“En todo caso, hay que tomar en consideración que todavía hay una fuerte restricción al crédito al consumo , y eso de alguna manera, no permite que esta reactivación ocurra de la manera que todos deseamos”, afirmó.

Sobre las expectativas para el año 2023, Polesel señala que se aspira a alcanzar un crecimiento sostenido, no como ocurrió este año, que comenzó muy bien, pero luego se produjo un estancamiento, producto de muchos factores que de alguna manera incidieron en en el comercio formal.

“Nosotros aspiraríamos a poder solventar esos elementos que han impedido el crecimiento, uno de ellos por supuesto, es la voracidad fiscal, sabemos que hay un ante proyecto de Ley que ya fue aprobado en primera discusión, esta en este momento en período de consulta para la segunda, pero sería una manera de poder armonizar los tributos, nosotros en Consecomercio hemos presentado nuestras observaciones, los demás sectores también. Por otro lado, aspiraríamos a que se regularice el abastecimiento de combustible, en este momento hay serios problemas de suministro de combustible en gran parte del país, eso va a tener consecuencias por ejemplo al impedir que los productos no lleguen a los comercios y esto puede tener una incidencia en las ventas, porque en todo el país en estos momentos, hay problemas de combustible; también aspiraríamos para el 2023, una mejora en los servicios públicos; el tema eléctrico sigue afectando zonas importantes, tenemos un problema bastante serio en Nueva Esparta, Carabobo, donde hay mucha intermitencia en el suministro eléctrico y eso también ralentiza ese crecimiento, por eso esperamos que el año que viene podamos tener una mejora en todos estos elementos, que de alguna manera están contribuyendo a que no nos recuperemos dela manera que todos esperamos, pero si apostamos a una mejora, estamos trabajando para eso, por eso seguimos con ese optimismo y esa fuerza que no las da, el querer mantener nuestros negocios abiertos”, aseguró Polesel.

No al control de precios

Consultada sobre la reciente lista de precios máximos de la Sundde, la presidenta de Consecomercio dijo que un día antes les informaron que saldría esa lista, la misma se revisó y de inmediato se le participo a la Superintendencia que muchos de los comercios habían adquirido estos productos con precios por encima de los fijados, lo que significaría venderlos a pérdida, indicando que eso alarmó mucho al comercio, porque no solo no fueron consultados, sino que allí había rubros que iban a obligar al comercio a vender a perdida.

“Al día siguiente de publicada la lista, hubo fiscalizaciones de la Sundde, donde revisaron facturas de compras y creo que ellos mismos se dieron cuenta que lo dicho por los comerciantes era cierto, que los productos se habían comprado a precios superiores a los señalados en la lista; la lista luego desapareció de las redes y nos notifican que ello se debe a que salió en dólares, hasta estos momento no tenemos noticias, entendemos que está en revisión, nosotros aún no hemos sido consultados; pero quiero dejar claro, que no se trata de consulta, de listas o montos, sino que Consecomercio no está de acuerdo con los controles de precios, pero no solamente nosotros, creemos que toda la gente en este país piensa igual, porque se sabe que el control de precios genera: escasez, mercados negros, y eso tiene unas repercusiones muy graves para los consumidores, quienes ya saben que un control de precios es iguala escasez y por lo tanto esto sería un retroceso para las conversaciones que hemos adelantado, tanto con el gobierno como con quienes diseñan políticas públicas, los controles de precios no son convenientes, eso nos preocupa nos inquieta que saliera otra vez, y quisiéramos pensar que el retiro de la lista, se debe a que han entendido y comprendido, que es el mercado el que debe regular los precios y es la ley de la oferta la demanda y que un control va a generar, un daño mayor que el que se pretende evitar con el control”, precisó la presidenta de Consecomercio.

Profundas desigualdades

Admite la presidenta de Consecomercio, que el crecimiento que se observa en algunos sectores en la capital, no se replica en el resto del país, indicando que hay una “brecha importante”, no sólo regional, sino sectorial.

“Primero, no todos los sectores se han recuperado, Consecomercio agrupa a Cámaras que atienden a todos los sectores de la economía, si pensamos en el sector del comercio que atiende a la Construcción, ese sector no se ha recuperado, porque la construcción mantiene una fuerte contracción, mantiene perspectivas positivas, nosotros también, pero hay sectores en la economía donde la recuperación es prácticamente cero, y por lo tanto el sector comercio que atiende a estos sectores, tienen los mismos problemas; si se han reactivado otros sectores producto de dos años de fuertes restricciones, todo lo que es el comercio y servicios que tienen restauración turismo, este sector si ha visto recuperación ya que en este año no hubo ninguna restricción y era lógico pensar que estos sectores si vieron cierta recuperación”.

Admite Polesel que a nivel regional, la situación es más dramática, porque si bien se ve algún movimiento en algunas ciudades del país, que no superan las tres, donde ha habido alguna recuperación, en el resto del país sigue viviendo mucho comercio cerrado, cuando se recorre el país ser observa como en los corredores comerciales principales de muchas ciudades, como la mitad de los comercios aún se mantienen cerrados, eso genera gran preocupación porque es una desigualdad muy profunda entre lo que ocurre en Caracas, Lecherías y Maracaibo y lo que puede estar ocurriendo en el resto del país.

También reconoce que el encarecimiento del tipo de cambio, impacto mucho en la actividad del comercio y los servicios, en las estructuras de costos, en la fijación de precios y en la actividad económica general, afirmando que cuando esto ocurre de una manera tan sostenida, generalmente genera pérdidas para el comercio, afirmó Polesel en La Romántica 88,9 FM.