Amber Heard acuerda con Johnny Depp cerrar su mediática disputa judicial por difamación

Amber Heard anunció este lunes que ha llegado a un acuerdo para cerrar el caso por difamación presentado contra ella por su exesposo Johnny Depp, en el marco del cual interpuso un recurso de apelación hace unas semanas.

«Tras mucha deliberación, he tomado la muy difícil decisión de resolver el caso de difamación presentado contra mí por mi exmarido en Virginia», dijo la actriz en Instagram. En su mensaje, Heard recalca que siempre ha defendido su verdad y que al hacerlo «su vida tal y como la conocía ha sido destruida».

«El envilecimiento al que me he enfrentado en las redes sociales es una versión amplificada de las formas en las que las mujeres son revictimizadas cuando dan un paso adelante para denunciar», aseveró la actriz, que aclaró que no ha hecho ninguna concesión para alcanzar el acuerdo. «No hay restricciones ni mordazas respecto a mi voz en el futuro», aseguró.Entretanto, señaló que tomó la decisión luego de «perder la fe en el sistema legal de EE.UU.», donde —afirma— su testimonio «alimentó el espectáculo y a las redes sociales». En este contexto, recordó la sentencia favorable que obtuvo en noviembre de 2020 en un tribunal británico en el caso por difamación presentado por Depp contra el periódico The Sun a raíz de un artículo en el que lo acusaban de haber ejercido violencia doméstica contra Heard.

«Fui reivindicada por un sistema robusto, imparcial y justo, donde fui protegida de tener que dar los peores momentos de mi testimonio frente a la prensa mundial», escribió la actriz, que en la corte de Virginia se vio involucrada en un juicio donde —asegura— «la popularidad y el poder importaron más que la razón y el debido proceso».

El pasado 5 de diciembre Los Angeles Times dio a conocer que Heard apeló oficialmente la decisión del juez que no le dio la razón, alegando que hubo errores en el juicio, incluido el de permitir que el caso fuera juzgado en Virginia, así como que el tribunal impidiera que se presentaran algunas pruebas.

No obstante, en su mensaje la actriz explicó que, aunque su apelación hubiera sido admitida «el mejor resultado habría sido la repetición del juicio, donde el jurado debería considerar nuevamente la evidencia». «Simplemente no puedo pasar por eso una tercera vez», admitió.

«Durante demasiados años he estado enjaulada en un proceso legal arduo y costoso, que se ha mostrado incapaz de protegerme a mí y a mi derecho a la libertad de expresión. No puedo permitirme el riesgo de una factura imposible, una que no es solo financiera, sino también psicológica, física y emocional», dijo. «Las mujeres no deberían tener que enfrentarse al abuso o la bancarrota por contar su verdad», agregó, reiterando que no se sentirá desalentada o disuadida de decir la verdad. «Mi voz sigue siendo para siempre el activo más valioso que tengo», recalcó.

Como parte del acuerdo, la actriz pagará a su exesposo un millón de dólares, según abogados de Depp citados por NBS News, que afirmaron «estar encantados de cerrar formalmente la puerta a este doloroso capítulo para el señor Depp, que dejó clara su intención durante todo este proceso de sacar a la luz la verdad».

Depp, de 58 años, demandó a su exesposa, de 36, por difamación en relación a un artículo de 2018 que ella publicó en The Washington Post y en el que afirmaba haber sido víctima de abusos domésticos, aunque no precisaba el nombre de su presunto abusador.

El pasado 1 de junio, el jurado consideró que en el proceso judicial ha quedado demostrado que hubo difamación contra Depp y que, por lo tanto, la actriz debía pagar 10 millones de dólares en compensaciones y 5 millones de dólares por daños punitivos.

Fuente: RT