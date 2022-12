Capriles rechaza continuidad del Gobierno Interino: «Eso solo un modus vivendi de un grupo de personas»

El exgobernador de Miranda, Henrique Capriles criticó al líder opositor Juan Guaidó y le acusó de buscar «chantajear» a los diputados de la Asamblea Nacional del 2015 para que votaran a favor de la continuidad del gobierno interino.



En rueda de prensa este lunes, el dirigente nacional de Primero Justicia fustigó que el gobierno interino se convirtió en el «modus vivendi» de un grupo de gente, y ya llevan cuatro años, quieren ir para el quinto año, «con el chantaje de la tenían de los activos”. «Ahora ha desplegado un aparato de propaganda, un chantaje para intentar aprobar la reforma del Estatuto de la Transición para prorrogar un año más el mandato de la AN en una sesión de la Comisión Delegada este jueves. Quieren aplicar un chantaje a quienes fueron diputados de la AN de 2015, por ahí anda corriendo el chantaje, como diciendo, ‘si ustedes toman una decisión equivocada a la que ese modus vivendi quiere, ustedes van a ser responsables de que Maduro, etc. Falso. Una gran mentira, un gran chantaje”.

Por tanto, Capriles hizo un llamado a los parlamentarios opositores a para «que no se dejen chantajear, ya basta de ese modus vivendi, quieren ir para cinco años, lo único que hicieron es convertir esa política que fracasó en un modus vivendi de un grupo de personas”.