Ceriani rompió en llanto tras terminar la investigación de Chyno Miranda

El periodista argentino Javier Ceriani rompió en llanto este lunes 18 de diciembre al hablar de su investigación sobre el caso de Chyno Miranda. El cantante venezolano, que está internado en una clínica de rehabilitación, le envió un mensaje de agradecimiento por denunciar las irregularidades en el programa Chisme no like, que conduce junto a Elisa Beristain.

«Acá lo único que importa es Chyno Miranda, aquí no importa (su madre) Alcira, ni (Nicolás) Maduro ni nada ni nadie. Ni siquiera nosotros, Chisme no like. Lo que importa es Chyno Miranda. Chyno, claro que te agradecemos, que nos diste la oportunidad de hacer lo que más amamos en el mundo, que es investigar, hacer periodismo, del cambio, de acción, que cambia al mundo. Porque hace un año atrás, si nosotros no hubiéramos hablado, hoy no existiría esta realidad, eso es lo que nos emociona», manifestó.