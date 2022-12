¿cuántos bonos cobrarán los venezolanos en diciembre?

1510954

Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro continúa la entrega de bonos como parte de lo que llama política de protección social del pueblo, a través del sistema Patria. Algunas son bonificaciones fijas para ciertos sectores y otras especiales para toda la población.

El bono más reciente es el especial denominado Renace la Esperanza por un monto de 44 bolívares, equivalente a 2,75 dólares, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). Esta asignación se entregará de manera gradual hasta el 23 de diciembre.

Distintos canales oficiales han informado sobre los que ya se entregaron a través del carnet de la patria. Son ocho las bonificaciones que los venezolanos recibieron del gobierno oficialista. Aquí la lista:

Gobierno de Maduro inicia pago de bonos Chamba Juvenil y Somos Venezuela

100% Amor Mayor.

Premios a tuiteros.

Enseñanza media.

Beca Universitaria.

Chamba Juvenil.

Somos Venezuela.

Corresponsabilidad y Formación.

Primer bono especial de diciembre.

La mayoría de estos bonos no son para toda la población sino para sectores específicos, por lo que no todos los venezolanos reciben este tipo de beneficios gubernamentales. El bono especial Renace la Esperanza es el único que puede cobrar cualquier ciudadano que resulte beneficiado.

Bonos en espera

Los bonos que faltan por entregar son todos los relacionados con la protección social del ciudadano: Hogares de la Patria, Parto humanizado, José Gregorio Hernández, Lactancia Materna, Economía familiar y 100% escolaridad.

Las cuentas que informan de todos los bonos que se entregan solamente publicaron datos acerca de los nuevos ajustes en los montos, pero no precisaron cuándo se podrán cobrar.

En total, los venezolanos deberían recibir 14 bonos durante este mes y faltan 6. En noviembre, los beneficios de protección social se recibieron después del 20.

Gobierno de Maduro inicia pago del bono Renace La Esperanza

Bonos del sistema Patria no los reciben todos

Estos bonos no le llegan a toda la población y así lo hacen saber los venezolanos a través de las redes sociales, donde reclaman el dinero. Por ejemplo, Osmer Elías Duque escribió en Twitter: «Más de tres años que no me llegan los bonos y cada día le prendo una vela a ver si me cae algo porque esta peladera no es normal, el sueldo no me alcanza para comprar un kilo de carne. Ayuda».

Así como Duque, resaltan comentarios de otros usuarios que aseguran que no les llegan las bonificaciones. Otros afirman que el dinero que perciben por esa vía tampoco es mucha ayuda debido a lo costosa que es la vida en el país. Dicen que lo que reciben no les alcanza ni para un kilo de proteína animal.

Redacción El PitazoVista_3

