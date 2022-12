Cusica Fest 2022: una celebración a la alegría entre música y el fútbol – El Diario

Mientras en Croacia ganaba el tercer lugar en Catar y la selección argentina se coronaba campeona del mundo, en Caracas se celebraron dos días de música y reencuentro en el campo de fútbol de la USB. Para una ciudad que sigue ávida de grandes eventos, encontró su oasis entre viejos conocidos como Rawayana y La Vida Bohème, artistas emergentes, y una alineación de artistas internacionales que marcó un precedente para los espectáculos en el país. Fotos: José Daniel Ramos

En Venezuela hay toda una generación que extrañaba ver en vivo a sus artistas internacionales favoritos. De hecho, hay también todo un país de jóvenes que jamás habían disfrutado la experiencia de ver un festival grande, como los que en algún tiempo hacían retumbar a Caracas. Sin embargo, mientras se atravesaba el pasaje de banderines hacia la cancha de fútbol de la Universidad Simón Bolívar (USB), invadía una sensación familiar, como si realmente la música nunca hubiese dejado de ser una parte vital de la movida cultural capitalina.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Los astros parecían alineados para hacer del Cusica Fest el evento del año. El precedente de su primera edición en 2019 había demostrado su capacidad para traer de vuelta a muchas de las grandes bandas venezolanas que tenían años sin pisar el país. Una pandemia después, tocaba elevar la vara. Aún sin conocerse mayores detalles del concierto de este año, las preventas se agotaron, pero la verdadera expectativa surgió al publicarse el line up oficial, con una fuerte presencia de artistas colombianos como Esteman, Monsieur Periné, Diamante Eléctrico y Bomba Estéreo, así como de los uruguayos del Cuarteto de Nos.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

La cita fue el 17 y 18 de diciembre, coincidiendo con los dos últimos partidos de la Copa Mundial Catar 2022. Sin embargo, esto no empañó la celebración de la música, coexistiendo entre franelas albicelestes y botas de cuero. Que el espacio escogido fuera una cancha de fútbol resultó también un detalle tanto simbólico como estratégico, pese a que la primera edición se había celebrado en el municipio de El Hatillo. Así, las victorias en el deporte y la magia del festival fluyeron para hacer un ambiente tranquilo, pero sobre todo, alegre para disfrutar el día..

Día 1

Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

El sol encandilaba y hacía cosquillear la piel. De entre los descuidados edificios del campus, con sus alguna vez deslumbrantes jardines minados por la hierba alta, se sorteaba el camino hasta el estacionamiento donde decenas de personas esperaban a las 11:00 am para entrar. Subiendo por un pasaje de canchas, en lo alto de una colina, una valla todavía ocultaba el lugar donde se desarrollarían los conciertos. Solo al llegar a la entrada, se abría aquella llanura de césped verde, sorteada por toldos en sus laterales, y con una gran torre de andamios en el centro.

Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

De un lado, la tarima Vinotinto recibía a los presentes con su única pantalla gigante, en la que transmitían el partido entre Croacia y Marruecos por el tercer lugar. Al fondo, como un titán dormido, estaba la tarima principal, con sus tres pantallas y su escenario donde los miembros del staff ya comenzaban a correr de un lado a otro con instrumentos y cables. Los asistentes comienzan a llegar, paseando por el lugar para explorar sus atracciones, mientras otros van directo a ver el juego. Otros, menos interesados en el fútbol, aprovechan para reservar sus lugares frente a la tarima grande extendiendo sus manteles como en un día de campo.

Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Los logos de todas las marcas aliadas al evento parecían omnipresentes, aunque con dinámicas y campañas que resultaban divertidas, como concursos o juegos; o útiles, como carpas para cargar los celulares y personal ofreciendo gratuitamente protector solar o papelón. En el costado derecho, una larga carpa blanca, conocida como Fun Town. En su interior, del techo colgaban ondas de tela que, al soplar el viento, se movían como una corriente en el cielo. Entre sus stands había desde un ciclón de la suerte y una ruleta, hasta un penetrable amarillo al estilo de Jesús Soto. También había un bazar de ropa, accesorios y discos de vinilo.

Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Partiendo de la verdad de que las redes sociales son ya una parte indispensable de la experiencia, también habían muchos espacios especialmente diseñados para tomarse fotos o chequear que el outfit siguiera impecable. Varias personas hacían fila para un stand donde, además de maquillar a cualquier persona, también hacían trenzas y colocaban extensiones con luces led.

A toda velocidad

Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

El partido Croacia-Marruecos, a pesar de pelearse hasta el último minuto por parte de ambas selecciones, no despertó mayores pasiones en el público. Apenas sonó el pitazo final que consolidó la victoria del conjunto de Luka Modric, se dio por terminado el tiempo del fútbol y se cortó de inmediato para comenzar con la programación del festival. El encargado de abrir fue el mexicano Marco Mares, con un estilo tropical bastante fresco, aunque el pop caribeño sería algo predominante en muchos de los grupos posteriores.

Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Mares terminó con “Flaquita”, su tema más exitoso, para abrir paso en la tarima Vinotinto a Piña Vera y Dani Vásquez. Para esta edición del Cusica Fest, la puntualidad era un asunto vital para no alargarse más allá la hora prometida, por lo que cada presentación era como un mecanismo ajustado para que al segundo de acabar un show, ya el siguiente artista estuviera listo en la tarima contraria. Por si acaso, un reloj disimuladamente marcaba el tiempo asignado para cada uno, y del cual no podían pasarse, por más que el público pidiera otra canción.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Sin embargo, no siempre resultaba preciso, y Dani Vásquez aún no había culminado su último tema cuando fueron interrumpidos por la entrada de Çantamarta. Los presentes de inmediato corrieron al otro lado del campo mientras los músicas apenas alcanzaron a despedirse con la mano.

Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Algo similar le ocurrió también a la merideña Nina Romero. La cantante, quien este año obtuvo la mención especial del Festival Nuevas Bandas, estaba a mitad de su canción más reconocida, “Coartadas”, cuando el sonido de su tarima perdió fuerza y comenzaba la presentación de Irepelusa. No pudo terminar la canción, aunque el público le aplaudió fuertemente, con un “Viva Mérida” que le sacó una sonrisa antes de bajar del escenario.

Fluyendo versos

Luis Lozano, de Çantamarta. Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Çantamarta subió al escenario con un flow salvajemente de la calle. El grupo, conformado por dos españoles y un colombovenezolano, animó a la gente con su mezcla de sonidos latinos, que evocan al caribe común que comparten Colombia y Venezuela, con un hip hop de letras agresivas. Con temas como “Las balas” y “Cuando los malandros lloran”, deconstruyen una estética tradicionalmente marginada en el país por su vinculación con la delincuencia, pero que también engloba toda una cultura cargada de actitud e idiosincrasia.

Lil Supa y Çantamarta. Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Luis Lozano, quien pone la parte latina del trío malagueño, se quita la camisa y deja ver debajo una franela del Manchester City. Pero no del club masculino, sino de su equipo femenino con el dorsal de la delantera venezolana Deyna Castellanos. A continuación sube al tarima el rapero Lil Supa, con quien cantan “El tumbao de los cocodrilos” con su estribillo “Platabanda, callejón cerrado/ Cero policías pero vigilado/ Mango biche, patacón salado”. Al terminar, Supa destacó la importancia de visibilizar al movimiento Hip Hop venezolano en grandes festivales como ese.

Irepelusa. Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Con dos largas trenzas azules, Irepelusa también destacó en su presentación, con una voz capaz de llenar de paz el campo de la USB. Con coreografías hipnóticas, cantó temas de su primer disco, Un koala en una palmera, como “Se metieron en mi casa” o “Curarte”.

Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Irepelusa es, por lejos, quien más brilló en el Cusica Fest. No solo por su show individual, sino por todas las colaboraciones que hizo a lo largo de los dos días con varios de los artistas del line up. Con Çantamarta interpretó los temas “Lluvia” y “Cuarzo (Caribe)”, además de compartir también el escenario con Gran Radio Riviera, Rawayana y Esteman.

Entre el público

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Hacia la tarde, el sol había reducido su brillo, y ahora muchas personas se ven en el campo. La gran mayoría frente a la tarima principal, aunque en el campo de la tarima Vinotinto se extiende un mar de sábanas de aquellos que prefieren disfrutar de la música sin tantas aglomeraciones. Aun así, entre la muchedumbre también se vislumbran pequeños agujeros de quienes se negaron a ceder su lugar. Solo saltan los más jóvenes al momento de la presentación de Underaiki, quien se convirtió en el embajador del trap y el rap pesado dentro del festival.

Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Entre palmeras inflables, la banda venezolana Okills marcó su regreso triunfal tras varios años alejados de los escenarios. Tocaron temas de su nuevo álbum Estar bien (2022), ahora más tropical. Sí. Sin embargo, fue con clásicos como “Lo menos, lo peor” cuando la gente coreó más fuerte y alzó las manos. Quizás con su clima en “Gritarte”, en el que el vocalista, Alberto Arcas, flotó entre el público montado en una balsa inflable.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Le toca el turno a Diamante Eléctrico, en su primera vez en Venezuela. Con una onda de rock más alternativo, estrenó su tema “Persona favorita”, la cual dijeron que era especial para dedicar a una pareja, lo cual se vio entre el público envuelto en sus acordes. También estuvo “A María”, para los despechados. Entre los presentes, una chica que parece un anacronismo que baila sobre su mantel. Con pantalones acampanados y camisa roja con estampado cachemir, lleva unos lentes en forma de corazón y una cámara analógica cuelga de su cuello. Por un momento regresa a este siglo al sacar su celular para grabar a la banda colombiana.

Daniel Álvarez, guitarrista de Diamante Eléctrico. Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

En un momento su vocalista, Juan Galeano, aprovecha un solo de guitarra para bajar al público con una botella en la mano. Durante su presentación, no pararía de afirmar lo mucho que gustaba el ron venezolano. Sostenido por el personal de seguridad, recorre la primera fila vertiendo directamente el licor en sus bocas, como en una fiesta. Finalizaron su show tema “Suéltame, Bogotá”, que por supuesto rebautizaron temporalmente para la ocasión. Mejor ciudad no podría haber encajado con el coro: “Suéltame, Caracas. Te amo, pero me vas a matar”.

Juan Galeano. Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

“Si Diamante Eléctrico viene el año que viene a un concierto solos, ustedes vendrían?”, preguntó Galeano. Ante sí fue unánime, gritó “¡Eso, carajo!”.

Alegría cromática

Catalina García, de Monsieur Periné. Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Al caer la noche, las luces de las carpas iluminan el campo y un fuerte frío penetra en los poros, condensando el aliento al hablar. La tarima Vinotinto cierra su jornada con la presentación de Nani, una joven con una voz versátil y que hace sacudir cabezas con la potencia de su tema “Mantra”. Luego, se hace una larga pausa mientras se afinan los preparativos para las presentaciones más esperadas del primer día de festival.

Las luces realizan una danza cromática donde la neblina que sale de las máquinas en el escenario se funde con el que emana como chimeneas entre el público. Catalina García, vocalista de Monsieur Periné, entra con un pantalón lleno de flores que se bambolean cuando baila. Comienzan llenos de buenas vibras, mientras el público brilla en colores proyectados desde los reflectores.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

García toca la charrasca y la pandereta, y aunque al principio le cuesta llegar a algunas notas debido a un malestar en la garganta, rápidamente entra en calor. “Hace unos días no tenía voz, pero gracias por curarnos con esta energía tan divina”, reconoce. Una chica levanta un cartel pintado con graffiti que dice “Temazo” cada vez que suenan canciones como “Baila conmigo”; “Tú y yo” y “Suin romanticón”. Antes de tocar “Mi libertad”, García hace una reflexión.

“Quiero recordar que día a día miles de voces son silenciadas, mutiladas, desaparecidas (…) Que nos duela”, dijo. También agregó que desde hace dos años el derecho al aborto es legal en Colombia, siendo una conquista que debe ser defendida por las mujeres. “Mi cuerpo es un lugar sagrado”, exclamó.

Para cerrar su acto, como no podía ser de otra manera, tocaron “Nuestra canción”, tema que a pesar de ser del año 2015, se ha mantenido en el top de su popularidad gracias a su viralización en plataformas como TikTok.

De vuelta a Caracas

Roberto Musso, del Cuarteto de Nos. Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Uno de los platos fuertes de la noche era el Cuarteto de Nos. A pesar de sus 38 años de carrera artística a cuestas, la banda uruguaya todavía derrocha intensidad. “Aquí estoy esperando que cambié el mundo”, exclamó el vocalista Roberto Musso, haciendo que inmediatamente el público gritara de la emoción. “Flan”, el tema con el que abrieron, forma parte de su disco más reciente, Lámina Once. A pesar de su novedad, muchos lograron corear la letra, e incluso sus enrevesados versos, característicos del grupo.

La energía del rock subía la adrenalina y agitaba a las masas que saltaban y gritaban, olvidándose por un momento del frío. Su repertorio estuvo lleno de clásicos como “El hijo de Hernández”, “Miguel Gritar” o “Lo malo de ser bueno”. El bajista Santiago Tavella también tomó el micrófono en “Enamorado tuyo”, con una voz desgarrada, mientras Musso se batió a duelo al estilo de Florentino contra una voz sintética en “Contrapunto para Humano y Computadora”.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Musso recordó que la última vez que el Cuarteto de Nos visitó Venezuela fue para su show en el festival Suena Ccs, en 2014. Sentidamente, destacó que posiblemente mucha de la gente que fue a ese concierto ocho años atrás estaba de nuevo allí, pero que también había todo un grupo que, a pesar de conocer sus canciones, apenas los veían por primera vez. Con ese espíritu de reencuentro, y para ambos bandos, dijo: “Los extrañamos”.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Desde el principio que comenzamos a ir fuera del Uruguay con Venezuela tuvimos un lazo muy fuerte, muy parecido al que tenemos con Colombia ahora, pero que se cortó un poquito con los años. Hoy fue la demostración de cómo la gente estaba con ganas acumuladas de ver canciones del cuarteto, y fue el puntapié inicial, sobre todo para una gira el año que viene tanto en Caracas como en otras ciudades”, declaró Musso posteriormente en entrevista a El Diario.



Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Sobre su capacidad de mantenerse vigentes a pesar de las décadas, destacó que en cada ciudad de Latinoamérica que visitan, siempre encuentran un público lleno de vida, y que el Cusica Fest no fue la excepción. De hecho, que temas como “Fiesta en lo del doctor Hermes” fueran fácilmente reconocidos, le da ánimos sobre lo que vendrá en el futuro. “Tenemos un público mayoritariamente muy joven, hasta adolescentes diría, y que conectan mucho con el sentimiento y la emoción de las canciones. No sé cuál es la fórmula, pero nos gusta mucho que suceda eso”, agregó.

En alta

Beto Montenegro, vocalista de Rawayana. Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Ahora le tocaba a Rawayana ser el gran cierre de la noche. Con una hora y media de concierto, comenzaron tocando temas nuevos de su disco Cuando los acéfalos predominan, como “Welcome to the sur”. Con su característica nota de verdor y caribe, Beto Montenegro supo mantener al público cautivo con sus ocurrencias, aunque quizás la selección de canciones tan recientes se sintió como una calma después de la tormenta, al venir luego del movido show del Cuarteto de Nos.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Aun así, el grupo hizo un repaso por su carrera, con hits como “Tucacas”, “Véngase” o “Vocabulario básico”. También dieron adelantos del proyecto en el que trabajan para 2023, entre ellos “Dame un break”, cantada por primera vez para el público caraqueño. Incluso se permitieron un homenaje a José Andrés Blanco, alias Blanquito man, vocalista de King Changó fallecido en 2019, y al que le dedicaron su éxito “Sin ti”.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Su punto de clímax estuvo con “High”, la cual cantaron junto a Marco Mares, Irepelusa y los miembros de Monsieur Periné y Diamante Eléctrico. Dos canciones después, y casi puntuales a las 11:10 pm, terminó el primer día del Cusica Fest, entre el frío, la música y personas con ganas de escuchar más.

Día 2

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Las calles de Caracas estaban completamente desiertas, pero no precisamente por ser un domingo. En un país conocido por su preferencia hacia el beisbol, el fútbol había calado hasta su médula, y más ante un evento de trascendencia histórica como la final de la Copa Mundial. En una panadería, los despachos se paralizaron mientras los empleados, aglomerados en la barra, miraban el televisor en la pared. Por otro lado, en el autobús encargado de llevar asistentes al Cusica Fest, conductores y pasajeros gritaban y contenían la respiración mientras la Argentina de Lionel Messi luchaba contra la Francia de Kylian Mbappé empatados en tiempo extra.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

En el campo de fúbol de la USB, en la pantalla de la tarima Vinotinto, reinaba el suspenso por la inminente ronda de penales. El sol ya no era tan agresivo como el día anterior, y más bien sugería una leve llovizna. El favoritismo por la albiceleste se podía ver en las camisas de los asistentes, y los gritos de alegría con los dos disparos errados por los franceses, que se sellaron finalmente con el gol de Gonzalo Montiel para la victoria 3-3 (4-2). Esos 127 minutos de altibajos emocionales hicieron que toda la programación de conciertos del Cusica Fest debiera retrasarse una hora.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Aún los jugadores argentinos se abrazaban eufóricos en el estadio de Lusail cuando la pantalla se apagó abruptamente. Enseguida, los beats del trapero colombiano Ha$loPablito comenzaron a sonar del otro lado. Yendo ahora a contrarreloj, no había tiempo para mostrar la ceremonia de premiación. No obstante, si bien muchos superaron rápido el fútbol para concentrarse en la música, otros aprovecharon para ir a almorzar al área de food trucks. Lo mismo ocurrió cuando le tocó subir al rapero venezolano Lema.

Gran Radio Riviera. Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Ya el espacio estaba más lleno en el momento en que tocó Gran Radio Riviera. Con una propuesta de rock alternativo que, en la medida que avanzó el show, avanzó en la experimentación con sintetizadores que estalló con “Brujas”, uno de sus temas más nuevos. Con un estilo más tecno y funk, contó con una nueva colaboración de Irepelusa. En una línea similar estuvo Meera, con un pop caribeño que fue interrumpido en su última canción cuando comenzó la presentación de Simon Grossmann en la otra tarima. Aun así, insistieron en terminarla, haciendo que por minutos los sonidos de ambos artistas se solaparon en el medio de la cancha.

Canto al amor

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

El nombre de Esteman se convirtió en un clamor del público al saber que era el siguiente en la lista. Sobre una plataforma alta instalada especialmente para su show, el músico colombiano apareció desde lo más alto ante gritos de emoción. Su figura alta y delgada se desplazaba con movimientos gráciles, girando y bailando mientras su silueta se proyectaba en la pantalla como una extensión de sí mismo, perfectamente sincronizada con su coreografía.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Vestido con una chaqueta roja y una camisa negra translúcida, hizo un llamado a celebrar el amor en todas sus formas mientras la pantalla tras él se iluminaba con el arcoiris de la bandera LGBTIQ. Un amor libre, como el nombre de su canción, aceptando la belleza caótica que hay detrás de aceptarse a sí mismo. También cantó “Un día en París”, tema que usó para proponerle matrimonio a su novio en julio, mientras en el público se podían leer carteles pidiendo derechos para las parejas del mismo sexo en Venezuela.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Esteman no paraba de sonreír y de agradecer la recepción del público, que estaba encantado de su frescura como frontman. Dijo que venir a Caracas había sido desde hace mucho tiempo uno de sus objetivos, el cual finalmente logró.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Un secreto para contagiar (de energía) al público, yo siento que es como tratar de ser uno mismo, de encontrar esa forma de dialogar con la gente. Sentir el por qué me están escuchando y dejarse ver, el ser yo mismo, y en mi caso eso es bailar, cantar y transmitir lo que quiero decir con mis canciones”, declaró a El Diario.



Entre las montañas

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Poco antes de la presentación de Esteman, en la tarima Vinotinto, la banda venezolana Los Escritores de Salem, quienes supieron atraer a la audiencia a su lado del campo con un estilo indie que recordó a los años más florecientes del rock caraqueño de finales de los 2000. Más adelante cantó allí Yarge, una joven cantante de esencia pop con toques urbanos. También estuvo Ava Casas, baterista de Americania, quien demostró su capacidad como vocalista. En la tarima principal, el español Marc Seguí ofreció un show interesante en el que combinó diferentes géneros como el pop, reguetón, e incluso riffs estridentes de rock con rimas de trap.

Marc Seguí. Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Para el momento en que Devendra Banhart inició el viaje lisérgico que fue su presentación, ya el festival había alcanzado su pleno de asistencia. Nuevamente la noche cobijaba las montañas del valle de Sartenejas, en las que el artista venezolano-estadounidense invitaba a reconectarse con la energía de la naturaleza. Con un vestido hasta las rodillas, relató pasajes de su vida, así como algunas divagaciones improvisadas, mientras evocaba el espíritu de la década de los años sesenta con temas como “Mi negrita” y “Carmencita”, con la cual cerró.

Devendra Banhart. Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Mientras cantaba, entre la gente que seguía sus melodías como sumergida en una ensoñación, y las personas tendidas en los manteles, por un momento el Cusica Fest se volvió una encarnación tropical del Woodstock, aunque de mucha menor escala.

Explosión en tres colores

Henry D’Arthenay, vocalsita de La Vida Bohème. Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Tras una larga pausa mientras los técnicos acomodaban el escenario, todo se puso oscuro y una brisa fría sopló desde la tarima al público. De pronto las pantallas se encendieron y aparecieron los miembros de La Vida Bohème, vestidos con overoles amarillos. Estos forman parte de lo que han llamado su etapa roja, como las luces que tiñen toda la tarima y las pantallas. Comenzó a mediados de año luego de cerrar su etapa amarilla con el EP FR€€$$R; y su etapa azul, con Titulares. Esta trilogía tricolor deja explícita su alegoría en la bandera venezolana que descansa al lado del micrófono.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

El vocalista Henry D’Arthenay es traído a rastras como un muñeco que entra en acción al momento de estallar las notas iniciales de “Radio Capital”, uno de los primeros temas que los catapultaron a la fama 12 años atrás. De hecho, el repertorio de la noche sería un paseo por la nostalgia, recordando éxitos de su disco Nuestra como “Buen Salvaje”, “Flamingo” y “Nicaragua”. De esta última, se repite el verso “Cantando canciones de falsa revolución”, como una letanía que el público repite con emoción justo antes de la explosión de sonidos y luces.

Henry D’Arthenay. Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

“Amarillo representa las riquezas de la patria”, comenta Henry apuntando a la bandera. Para él eso es su gente, y aquellos que, al igual que ellos, debieron migrar. Ese océano de distancia que marca la franja azul. Para esas riquezas desperdigadas por el mundo, fue la canción “Lejos”. Con “Flamingo”, otro clásico de Nuestra, el campo de fútbol se convirtió en un mar abierto de luces de teléfonos en un suave vaivén, mientras sus letras se volvían un eco entre la multitud.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Con “Cementerio del este” crecieron cruces en los edificios, mientras que en “El último round”, alzaron los puños listos para el combate. Finalizaron su presentación con “La vida mejor”. El público pedía que tocarán “El Zar”, con la que cerraron en su concierto del Cusica Fest 2019, pero no se pudo concretar. El tiempo ya no daba para más postergaciones.

Naturaleza en neones

Li Saumet, cantante de Bomba Estéreo. Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Para el gran cierre del festival, solo faltaba Bomba Estéreo. La tarima principal se convirtió en una selva llena de flores. Un haz de luz en el centro parece el rayo de una nave espacial que envuelve a la vocalista ​Li Saumet. En cualquier momento parecía a punto de levitar entre sonidos ancestrales. Bajo el efecto de las luces todo cobraba un aspecto alienígena, aunque en realidad Saumet era todo un avatar de la naturaleza. Con flores en su cabello y escupiendo pétalos mientras su voz era el silbido de cientas de aves y en sus brazos alas de colores.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Toda su presentación fue un ritual mágico que convocó antiguos espíritus. Su estilo, una mezcla de sonidos folclóricos colombianos y afrocaribeños con hip hop y techno. Una armonía entre el ritmo de los tambores y los beats crudos. Las luces son ahora lásers verdes que rodean a Saumet como una jaula mientras canta “Pájaros”. Toda su puesta en escena es un espectáculo performático, inmersivo, como pocos se han visto en Venezuela en los últimos años. Con “Tierra”, se plantó contra la depredación del planeta por los intereses económicos, hablando con la voces de los indígenas, los activistas y toda la gente que lucha contra nuestra autodestrucción.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

La noche siguió con temas como “Ahora”, “Me duele” y “Como lo pedí”, también le cantaron a la sanación interior. En otros como “Tamborero”, el percusionista Pancho Carnaval tomó el protagonismo para hacer retumbar los cueros del tambor en un ambiente surreal y futurista. La fiesta alcanzó su pico de energía con su éxito “Soy yo”, mientras que con “Fuego” concluyeron su ritual con el último elemento, ardiendo con Saumet brincando por el escenario y consagrando una vela.

Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

El verdadero cierre llegó con “Ojitos lindos”, tema que desde el trompetazo inicial hizo estallar en euforia al público, que se repartió entre quienes grababan el momento, y quienes lo vivían a gritos. Las partes de Bad Bunny acompañaban a Saumet desde los parlantes, invitando a quienes cerraran los ojos a soñar con el día en que el ídolo puertorriqueño la cante de su propia voz en Caracas. Quizás sea una fantasía todavía bastante improbable, pero con el line up que durante esos dos días animó en el Cusica Fest a una generación tan ávida de buenos momentos, quizás valga la pena mantener la esperanza en el futuro.

