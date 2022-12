Escasez de gasoil pone en aprietos a transportistas en Navidad

1510769

Caracas.- Transportistas de Caracas advirtieron este lunes, 19 de diciembre, sobre la escasez de combustible, principalmente gasoil, que impacta al sector durante el último mes del año y que, de acuerdo con el secretario general del Comando Intergremial de Transporte, José Luis Trocel, calculan entre 30 % y 40 % de disminución de los despachos de combustible para el trasporte público.

«Queremos y necesitamos que llegue el combustible a las estaciones de servicio ante la cantidad de unidades de transporte que lo requieren, frente a la disminución de entre 30 % y 40 % en el abastecimiento de combustible en los últimos meses», explicó Trocel a El Pitazo vía telefónica.

Desde finales de mayo, las estaciones de servicio en el país empezaron a cobrar el diésel a precio de 0,50 centavos de dólar el litro, tras más de dos años de subsidio para el sector del transporte público y privado, así como de carga pesada.

De acuerdo con el gremialista, el sector necesita que en las estaciones de servicio los despachos de combustible para el transporte público lleguen a 36.000 litros por día.

Por su parte, la vocera del Bloque de Transportistas de Suroeste de Caracas, que abarca rutas de Antímano, Caricuao y Macarao, Yelmira Jiménez, advirtió que actualmente en las estaciones de servicio los despachos no superan los 13.000 litros de gasoil.

«No está llegando suficiente gasoil. No nos da para el abastecimiento de todas las unidades. Es una situación que se agravó una vez que las estaciones de servicio pasaron a ser integrales, es decir, no solo para transporte público, sino para transporte de carga, servicios, ambulancias», detalló Jiménez a El Pitazo vía telefónica.

Más litros de gasoil

De acuerdo con la vocera del frente del sector del suroeste de la ciudad capital, mediante el sistema Patria los transportistas solo pueden optar a un cupo de 120 litros de combustible que, en realidad, se convierten en 80 litros o máximo 100 litros ante el desabastecimiento actual.

«Eso no alcanza porque hablamos de rutas largas, no solo cortas -que también están comprometidas- en las que se necesitan hasta más de 120 litros al día», agregó Jiménez.

Marcelo Morett, transportista de Caracas consultado por El Pitazo, precisó que en el caso de las rutas suburbanas requieren de hasta 180 litros por día para poder operar con regularidad.

«No es un secreto que el combustible escasea y a nosotros se nos dificulta abastecernos. Eso se agrava por varias situaciones en las estaciones de servicio, donde también se surten gandolas, camiones y expresos. Esta mañana había más de 50 vehículos en la estación de servicio de los Altos Mirandinos que abastece a las unidades de esa ruta», añadió Morett.

Discusión sobre aumento del pasaje

Jiménez precisó que se mantienen activas las mesas con la instancia del Gobierno para el sector del transporte. Según la vocera del frente del suroeste, hay concesos sobre la necesidad de una discusión, no solo sobre el abastecimiento de combustible, sino para fijar el pasaje mínimo en un monto equivalente a 0,50 centavos de dólar que, según la cotización del tipo de cambio oficial de este lunes, serían Bs 8.

«Entre 0,40 y 0,50 centavos de dólar es nuestra propuesta para poder cubrir costos operativos del vehículo, no ganancias, como precio mínimo del pasaje. Esa diferencia sería nuestro margen de sustento. La devaluación del bolívar es demasiado grande y eso también nos afecta», advirtió Jiménez.

